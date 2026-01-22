ميلوني ترحب بتراجع ترامب عن فرض رسوم جمركية على الدول الأوروبية

وكالات

رحبت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق فرض الرسوم الجمركية الذي كان مقررا في الأول فبراير تجاه بعض الدول الأوروبية بسبب جزيرة جرينلاند.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه يعتزم التراجع عن تهديده بفرض رسوم جمركية على عدة دول أوروبية على خلفية موقفها من استحواذ الولايات المتحدة على جزيرة "جرينلاند".

وأشار ترامب إلى أن قراره يأتي بناء على توصله إلى اتفاق مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته على "إطار لاتفاق مستقبلي" بشأن الأمن في القطب الشمالي.

وكتب ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال": "بناء على اجتماع مثمر للغاية عقدته مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، فقد شكلنا إطارا لاتفاق مستقبلي فيما يتصل بجرينلاند، وفي واقع الأمر، منطقة القطب الشمالي بأكملها".

وأضاف ترامب: "إن هذا الحل، إذا تم تنفيذه، سيكون حلا عظيما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وجميع دول حلف شمال الأطلسي. وبناءً على هذا الفهم، لن أقوم بفرض التعريفات التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير. وتجري مناقشات إضافية بشأن القبة الذهبية من حيث صلتها بجرينلاند. وسيتم توفير المزيد من المعلومات مع تقدم المناقشات".

وأوضح الرئيس الأمريكي أن نائبه "جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وعدد من الآخرين، حسب الحاجة، سيكونوا مسؤولين عن المفاوضات، وسوف يقدمون تقاريرهم إلي مباشرة".