كيف علقت حماس على انضمام مصر ودول عربية وإسلامية لمجلس السلام؟

قال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" طاهر النونو، إن المشكلة ليست في سلاح المقاومة بل في بقاء إسرائيل واستمرار وجوده.

وأضاف النونو في تصريحات لقناة الجزيرة الأربعاء، أن وجود دول عربية وإسلامية في مجلس السلام مهم ونركز على دور المجلس في إنهاء الاحتلال وإعادة إعمار القطاع.

وأكد المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس، أن إسرائيل لا تريد تحقيق السلام في غزة، لافتًا إلى استمرار قوات الاحتلال في خروقات اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح أن المقاومة التزمت بكامل بنود اتفاق وقف إطلاق النار ولم ترد على خروقات الاحتلال احترام لتعهداتها.

وأضاف: "الاحتلال يطيل أمد معاناة الشعب الفلسطيني لكننا سنواصل العمل حتى إجباره على الانسحاب من القطاع".

وأدان المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس اقتحام بن غفير مقر الأونروا، مؤكدًا أنها عنصرية وتطرف وحقد على كل من يقدم يد العون للشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن وزراء خارجية مصر، قطر تركيا، الأردن، وإندونيسيا، باكستان، السعودية، والإمارات بالدعوة التي تم توجيهها إلى قادة دولهم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانضمام إلى مجلس السلام.

وأعلن الوزراء القرار المشترك لدولهم بالانضمام إلى مجلس السلام، وسوف تقوم كل دولة بتوقيع وثائق الانضمام وفقا لإجراءاتها القانونية ذات الصلة وغيرها من الإجراءات اللازمة، بما في ذلك مصر وباكستان والإمارات، الذين أعلنوا انضمامهم مسبقا.

ووفقا للبيان، جدد الوزراء التأكيد على دعم دولهم لجهود السلام التي يقودها الرئيس ترامب وتأكيد التزام دولهم بدعم تنفيذ مهمة مجلس السلام بوصفها هيئة انتقالية كما وردت في الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة وكما اعتمدها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803، والرامية إلى تثبيت وقف دائم لإطلاق النار، ودعم إعادة إعمار غزة والدفع نحو السلام العادل والدائم المستند إلى تلبية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته وفقا للقانون الدولي، بما يمهد لتحقيق الأمن والاستقرار لجميع دول وشعوب المنطقة.