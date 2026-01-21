بالتعاون مع البنك المركزي.. التعليم العالي تطلق مبادرة لدعم المتفوقين

أعلن الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تدشين مبادرة وطنية جديدة تحت مسمى "منحة علماء المستقبل"، وذلك بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي المصري، بهدف توفير رعاية أكاديمية متكاملة للطلاب النابغين في مرحلة البكالوريوس وتمكينهم من الحصول على فرص تعليمية بمستويات عالمية.

وقال عبد الغفار، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية هند الضاوي على قناة "القاهرة والناس"، إن الشراكة مع البنك المركزي تبلورت من خلال بروتوكولين؛ يركز الأول على توفير المنح القائمة، بينما يهدف الثاني إلى استحداث مسارات ومنح جديدة للطلاب المتميزين، سعياً لتوسيع نطاق التخصصات العلمية المتاحة أمام المبدعين.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن المنظومة التعليمية حققت طفرة كبيرة في هذا الملف خلال العام الجامعي الحالي، حيث تم تقديم ما يقرب من 35 ألف منحة دراسية (كلية وجزئية)، وهو ما يعادل نحو 17% من إجمالي المقيدين بالجامعات الأهلية والخاصة، مؤكداً أن الوزارة تعتزم زيادة هذه النسب في الأعوام القادمة.

وأكد الدكتور عادل عبد الغفار، أن مبادرة "منحة علماء المستقبل" تضع نصب أعينها تحقيق العدالة الجغرافية والاجتماعية، حيث تم تخصيص حصص محددة لطلاب المحافظات الحدودية وصعيد مصر، بالإضافة إلى دعم الطلاب من ذوي الهمم، مع الالتزام التام بمبدأ المساواة بين الجنسين في معايير الاختيار والقبول.

وأوضح أن عملية اختيار التخصصات الدراسية ضمن المنح لن تكون عشوائية، بل ستخضع لاحتياجات كل إقليم جغرافي ومتطلبات التنمية فيه، مشدداً على أن الهدف الأسمى هو ربط المناهج التعليمية والبحثية بمتطلبات سوق العمل الفعلية لضمان مستقبل مهني واعد للخريجين.

وأشار إلى أن فلسفة التعليم العالي في المرحلة الراهنة ترتكز بشكل أساسي على بناء شخصية الطالب وتأهيله تقنياً وعلمياً ليكون قادراً على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي بمختلف التخصصات الحديثة.

