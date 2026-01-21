استعدادًا للصيف.. وزارة الري تبدأ تطهير الشبكة المائية

كشف المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، عن انطلاق خطة الاستعدادات القصوى لموسم ذروة الاحتياجات المائية لعام 2026، والذي يتزامن مع الموسم الصيفي المقبل، لافتاً إلى أن هذه التحركات تأتي استجابةً للتزايد المتوقع في معدلات الاستهلاك والطلب المتنامي على المياه خلال تلك الفترة.

وقال غانم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي ببرنامج "حديث القاهرة" عبر قناة "القاهرة والناس"، إن أجهزة الوزارة بدأت بالفعل في رفع كفاءة وتجهيز كافة الترع والمصارف والمنشآت المائية الحيوية التي تمثل الشرايين الرئيسية لتوزيع المياه في مصر، مؤكداً أن عمليات التطهير والصيانة تمتد لتشمل شبكة عملاقة تتجاوز أطوالها 55 ألف كيلومتر على نطاق كافة محافظات الجمهورية.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة، أن هذه الجهود المكثفة تهدف في المقام الأول إلى ضمان انسيابية حركة المياه داخل المجاري المائية دون أي عوائق، مما يكفل وصول التصرفات المائية المطلوبة وبالكميات المناسبة لخدمة كافة القطاعات، وعلى رأسها أراضي المزارعين ومحطات مياه الشرب.

وأكد محمد غانم، أن انتظام أعمال التطهير الدوري يمثل صمام أمان للحفاظ على كفاءة شبكات الري الوطنية، خاصة في الأوقات الحرجة من العام، مشدداً على أن الوزارة تتابع بدقة سير العمل لضمان سلاسة تدفق المياه وحل أي مشكلات قد تطرأ قبل بدء موسم الذروة.

وأوضح أن الوزارة تضع مصلحة المواطن والمزارع على رأس أولوياتها من خلال تحسين إدارة المنظومة المائية، مشيراً إلى أن الجاهزية المبكرة هي المفتاح لتجاوز تحديات موسم أقصى الاحتياجات بنجاح ودون أي اختناقات في وصول المياه لنهايات الترع.

