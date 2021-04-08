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الصحة: تطعيم الحجاج بلقاحات كورونا بعد إعلان الاشتراطات التنظيمية من السعودية

04:42 م الخميس 08 أبريل 2021
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كتب- أحمد جمعة:​

تصوير- أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه سيتم البدء في تطعيم الحجاج المصريين بلقاحات كورونا، فور إعلان المملكة العربية السعودية على اشتراطات الحج لهذا العام.

وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس بديوان عام الوزارة، أنه لم يتم حتى الآن تحديد شروط الحصول على لقاحات كورونا للحجاج أو المعتمرين لأنه لم يتم تحديد أعداد الحجاج والمعتمرين.​

هالة زايد وزارة الصحة السعودية فيروس كورونا كوفيد 19

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