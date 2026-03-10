إعلان

محافظ جنوب سيناء: لن نسمح باستغلال المواطنين.. وغرفة عمليات لمتاعبة التعريفة

كتب : رضا السيد

03:42 م 10/03/2026
تابع اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، تطبيق التعريفة الجديدة لأسعار المحروقات ووسائل النقل من خلال غرفة العمليات بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، بحضور نائب المحافظ الدكتورة إيناس سمير، وكيل وزارة التموين المهندس أيمن عبد الغني، ومدير إدارة المواقف، ومشاركة رؤساء المدن عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

التعامل بحزم مع المستغلين

أكد المحافظ أنه لن يسمح باستغلال المواطنين، وسيتم التعامل بكل حزم مع أي جهة ترفع الأسعار بشكل غير قانوني، مشددًا على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمواقف لضمان الالتزام بالتعريفة المقررة.

متابعة العمل بمحطات الوقود

اطمأن المحافظ على انتظام العمل بمحطات الوقود وتوافر المواد البترولية بكميات كافية، ومتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، مع التأكيد على الإعلان الواضح عن التعريفة في المواقف والمحطات لمنع أي تلاعب.

تشكيل لجان لضبط الأسواق

طالب المحافظ بتشكيل لجان من مديرية التموين وإدارات المواقف والوحدات المحلية لمراقبة الأسواق والتأكد من الالتزام بالتعريفة وعدم فرض أي زيادات غير قانونية، وضمان عدم استغلال المواطنين.

متابعة ميدانية وشكاوى المواطنين

وجّه رؤساء المدن بمتابعة المواقف ومحطات الوقود ميدانيًا على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع أي شكاوى من المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

وأكد المحافظ أن المتابعة اليومية للتعريفة الجديدة عبر غرفة العمليات والشبكة الوطنية للطوارئ تهدف إلى ضمان استقرار الخدمات، والحفاظ على انتظام حركة النقل، وحماية حقوق المواطنين.

