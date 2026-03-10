إعلان

وزير المالية: الإعلان عن زيادة رواتب العاملين للدولة الأسبوع المقبل

كتب : منال المصري

03:34 م 10/03/2026

أحمد كجوك، وزير المالية

أعلن أحمد كجوك وزير المالية أنه سيتم الإعلان عن زيادة رواتب العاملين خلال الأسبوع المقبل، وذلك بالتزامن مع عرض مشروع موازنة العام المالي 2026–2027 على مجلس الوزراء ومجلس النواب تمهيدًا لاعتمادها.

وأوضح كجوك، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الزيادة المرتقبة في الرواتب ستكون زيادة حقيقية تتجاوز معدل التضخم، مشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة ستتضمن أيضًا زيادة المخصصات الموجهة لقطاعي التعليم والصحة.

وأضاف أن برنامج الطروحات الحكومية سيشهد خلال الفترة المقبلة تطورات إيجابية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة موارد الدولة.

