قال مسؤولون في الإدارة الأمريكية إن الهجوم الذي استهدف مدرسة للبنات في مدينة ميناب جنوب إيران لم يكن من تنفيذ الجيش الإيراني، وفق ما نقل موقع "ذا إنترسبت" عن مسؤولين حاليين وسابقين في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون).

وأوضح أحد المسؤولين، تعليقاً على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تحدثت عن احتمال تورط القوات الإيرانية في الهجوم، أن "من الواضح أن ما حدث لم يكن نتيجة صاروخ أُطلق بشكل عشوائي من قاعدة تابعة للحرس الثوري الإيراني".

وأشار التقرير إلى أن الرواية التي تتهم إيران بتنفيذ الهجوم انتشرت على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة من حسابات مؤيدة لإعادة النظام الملكي في البلاد.

من جانبها، أكدت القيادة المركزية الأمريكية للموقع أن التحقيق في الحادث لا يزال جارياً، مشيرة إلى أن التعليق على تفاصيله في الوقت الحالي غير مناسب.

وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت في 28 فبراير أن الولايات المتحدة وإسرائيل نفذتا ضربة استهدفت مدرسة ابتدائية للبنات في ميناب، ما أسفر – وفق الرواية الإيرانية – عن مقتل 165 شخصاً معظمهم من الطالبات، إضافة إلى أولياء أمور ومعلمين، بينما أصيب 95 آخرون.