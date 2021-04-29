مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات السياحية القادمة من رومانيا (صور)

09:37 م الخميس 29 أبريل 2021
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كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الخميس، أولى الرحلات الجوية التابعة لشركة "wizz air"، والقادمة من مطار بوخارست بدولة رومانيا وعلى متنها 190 راكبًا.

وقالت وزارة الطيران المدني في بيان لها، اليوم الخميس، إنه فور وصول الرحلة تم فحص شهادة تحليل الـpcr لجميع الركاب، واستقبل فريق العلاقات العامة بالمطار الركاب بالورود والشيكولاتة، وتم إنهاء كافة إجراءات الوصول، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

رومانيا الرحلات الجوية الأفواج السياحية مطار الغردقة

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