اليوم.. البنوك إجازة رسمية عيد تحرير سيناء

قرر البنك المركزي تعطيل العمل في البنوك، اليوم الخميس حتى يوم الاثنين المقبل، بمناسبة إجازات الأعياد الدينية والوطنية وتماشيا مع قرارات الحكومة.

وقرر المركزي تعطيل العمل بالبنوك، اليوم الخميس بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني لتحرير سيناء، ويوم الأحد بمناسبة عيد القيامة المجيد، ويوم الاثنين بمناسبة يوم شم النسيم.

وأكد المركزي على معاودة البنوك للعمل بشكل منتظم بداية من يوم الثلاثاء القادم، في نفس المواعيد المقررة في شهر رمضان الكريم.

وكان البنك المركزي نظم مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان لتبدأ أمام الجمهور من الساعة 9.30 صباحا إلى الساعة 1.30 ظهرا، فيما حدد مواعيد عمل الموظفين في الجهاز المصرفي من الساعة 9 صباحا إلى 2 ظهرا.