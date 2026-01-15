إعلان

محلل فلسطيني: إزالة العراقيل الإسرائيلية أول خطوة لدعم إعادة الإعمار

كتب : حسن مرسي

09:47 م 15/01/2026

المحلل السياسي الفلسطيني محسن أبو رمضان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد المحلل السياسي الفلسطيني محسن أبو رمضان، أن الخطوة الأولى المطلوبة دبلوماسيًا لتحفيز المجتمع الدولي على دعم إعادة إعمار غزة تتمثل في إزالة جميع المعوقات الإسرائيلية، مشيرًا إلى ضرورة تسهيل عمل لجنة التكنوقراط التي تحظى بإجماع وطني فلسطيني كامل، بما في ذلك موافقة السلطة والرئاسة وقيادة منظمة التحرير.

وقال "أبو رمضان"، خلال حواره على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن من المتطلبات الأساسية فتح معبر رفح وإزالة العراقيل التي تضعها حكومة الاحتلال، وأضاف أن حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة تربط فتح المعبر بعودة جثة أو قضايا أخرى منفصلة، وترفض تسهيل مهام اللجنة إلا بعد نزع سلاح حركة حماس.

وتابع أن حكومة الاحتلال تحاول خلط الأوراق وربط قضايا مستقلة ببعضها لتعطيل إعادة الإعمار والتعافي المبكر، مؤكدًا أن ذلك يهدف إلى الإبقاء على غزة في ظروف كارثية تخدم مخططات التهجير الطوعي أو القسري أو ما وصفه بعمليات التطهير العرقي.

وأشار إلى أن هذا المخطط أصبح مكشوفًا للشعب الفلسطيني وشعوب العالم، لافتًا إلى أن الدبلوماسية الفلسطينية مطالبة بحشد التأييد والتمويل العربي والدولي لإنشاء صندوق خاص يشرف على توفير الكرفانات والخيام والأغطية والأدوية، مع تعزيز الأمن الاجتماعي والشخصي للمواطنين.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يوجه بإدخال مادة البرمجيات لـ750 ألف طالب بالمناهج اليابانية

شديد البرودة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محسن أبو رمضان إعادة إعمار غزة نتنياهو فلسطين غزة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رئيس شركة الأهلي يكشف كواليس لقائه مع الخطيب في باريس
رياضة محلية

رئيس شركة الأهلي يكشف كواليس لقائه مع الخطيب في باريس
وول ستريت جورنال: ترامب يطلب تجهيز القدرات العسكرية تحسبا لهجوم محتمل على
شئون عربية و دولية

وول ستريت جورنال: ترامب يطلب تجهيز القدرات العسكرية تحسبا لهجوم محتمل على
بعد مسلسل "كارثة طبيعية".. قرار من الصحة بشأن صرف الألبان للتوائم المتعددة
أخبار مصر

بعد مسلسل "كارثة طبيعية".. قرار من الصحة بشأن صرف الألبان للتوائم المتعددة
رقص ياسمين عبدالعزيز في عيد ميلادها بكواليس مسلسل "وننسى اللي كان" (صور
زووم

رقص ياسمين عبدالعزيز في عيد ميلادها بكواليس مسلسل "وننسى اللي كان" (صور
جورجينا بإطلالة رياضية في أحدث ظهور لها والجمهور يغازلها (صور)
زووم

جورجينا بإطلالة رياضية في أحدث ظهور لها والجمهور يغازلها (صور)

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد صراع ترامب والفيدرالي… هل يفقد الدولار مكانته كملاذ آمن في 2026؟
المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
شديد البرودة والقاهرة 12 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
جرس إنذار لمصر والسعودية.. عمرو موسى يحذر من خطورة التطورات الإقليمية المتسارعة
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات