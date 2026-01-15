إعلان

حماس: اغتيال القيادي القسامي محمد الحولي يمثل تصعيدا خطيرا من إسرائيل

كتب : مصراوي

09:51 م 15/01/2026

اغتيال القيادي القسامي محمد الحولي

وكالات

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أسامة حمدان، إن الجانب الإسرائيلي يواصل تعطيل اتفاق وقف إطلاق النار من خلال خروقاته المتواصلة لبنوده، مطالبًا الإدارة الأمريكية بإلزام الاحتلال بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وأكد حمدان في تصريحات لقناة الجزيرة، اليوم الخميس، أن الكرة الآن في ملعب ترامب وويتكوف، وعلى واشنطن أن تُظهر عمليًا مدى التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار، مشددًا على أن المقاومة التزمت بجميع بنود الاتفاق رغم ما وصفه بإجحافه.

وأشار إلى أن العالم يراقب حجم المعاناة الإنسانية الهائلة في قطاع غزة، في ظل تعمّد إسرائيل عرقلة دخول المساعدات الإنسانية.

واعتبر القيادي في حركة المقاومة الإسلامية، أن اغتيال القيادي القسامي محمد الحولي يمثل تصعيدا خطيرا ويكشف عن نوايا إسرائيلية مقلقة.

وأوضح حمدان أن المقاومة مستعدة لتسليم إدارة قطاع غزة إلى اللجنة الفلسطينية المستقلة التي حظيت بتوافق جميع الفصائل، مؤكدًا ضرورة فتح معبر رفح في الاتجاهين، باعتباره أحد متطلبات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار التي لم تلتزم بها إسرائيل.

اغتيال القيادي القسامي محمد الحولي حماس اغتيال محمد الحولي تصعيد خطير من إسرائيل تعطيل اتفاق وقف إطلاق النار

