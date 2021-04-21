عوازل.. النقل تكشف حقيقة وجود قضبان خشبية على السكة الحديد

كتب- مصراوي:

كشفت وزارة النقل حقيقة ما تم نشره على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من وجود وصلات خشبية تم ربطها بقضبان السكك الحديد.

وأوضحت الوزارة في بيان الآتي:-

1- جميع قضبان السكك الحديدية بالخطوط الرئيسية يتم لحامها على طول المسار وتثبتها في الفلنكات بواسطة مهمات التثبيت القياسية.

2- الجزء المنتشر صوره عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو عبارة عن عوازل خشبية تسمى البلنجات العازلة والتي يتم تركيبها على الخطوط التي يتم تطوير نظم الإشارات لها لتعمل كهربائيًا لعزل التغذية الكهربائية بين قطاعات السكك المختلفة ويتم تثبيت القضبان في هذه المنطقة كما يتم تثبيتها بالفلنكات بنفس مهمات تثبيت القضبان على طول المسار وهي تستخدم في جميع دول العالم ودخلت مصر مع بداية الثمانينات منذ البدء في تنفيذ أعمال كهربة الإشارات وتعمل تحت ظروف التشغيل بالسرعات المقررة بالخطوط كما تتحمل هذه البلنجات العازلة حمل محوري حتي 27 طن في حين أن الحمل المحوري لخطوط الشبكة بالسكة الحديد حالياً 24 طن ، كما تتحمل السرعات حتى 160 كم / الساعة مما يعني انها تختلف في مهمتها عن البلنجات الحديدية المستخدمة بالخطوط غير الملحومة.

3- أهابت وزارة النقل بالمواطنين وكافة وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما ينشر من أخبار تتعلق بقطاعات الوزارة والحصول علي المعلومة الصحيحة من المصادر الرسمية.​