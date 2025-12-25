بالصور.. النقل تكشف آخر تطورات مشروع محور الفشن ببني سويف

أعلنت وزارة النقل، آخر مستجدات مشروع محور الفشن الحر على نهر النيل بمحافظة بني سويف، والذي يعتبر أحد المشروعات القومية الكبرى في تطوير شبكة الطرق والمحاور العرضية.

وأوضحت الوزارة أن طول المحور يبلغ نحو 27 كيلومترًا بعرض 21.6 مترًا، ويضم حارتين مروريتين في كل اتجاه بعرض إجمالي 10.8 متر لكل اتجاه، ما يضمن سيولة مرورية عالية ويعزز كفاءة النقل.

وأشار البيان إلى أن المشروع يشمل تنفيذ 23 عملًا صناعيًا لتسهيل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف، منها 21 كوبريًا، من بينها 5 كباري رئيسية، هي:

· كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي.

· كوبري النيل.

· كوبري على ترعة الإبراهيمية وسكك حديد مصر والطريق الزراعي الغربي.

· كوبري بحر يوسف.

· كوبري على الطريق الصحراوي الغربي.

كما يتضمن المشروع نفقين، أحدهما عند تقاطع طريق الصعيد الصحراوي الغربي، والآخر على مدق زراعي.

وأكدت الوزارة على أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المحور، الممتدة من الطريق الصحراوي الشرقي حتى الطريق الزراعي الغربي بطول 8.7 كيلومتر، والتي شملت تنفيذ 3 من الكباري الرئيسية، هي: كوبري الطريق الصحراوي الشرقي، وكوبري النيل، وكوبري ترعة الإبراهيمية وسكك حديد مصر والطريق الزراعي الغربي.

وأشارت النقل إلى أن محور الفشن يمثل نقلة نوعية في ربط شبكات الطرق وتسهيل حركة النقل بين المناطق الصناعية بمحافظة بني سويف وباقي محافظات الجمهورية، بما يدعم الاستثمار ويعزز الحركة التجارية، ويسهم في خدمة المشروعات الصناعية والزراعية بالمحافظة.

وأوضحت أنه سيساعد المشروع في جذب المزيد من الاستثمارات، خاصة في ظل تركز معظم المناطق الصناعية بشرق النيل، كما سيسهل نقل المنتجات للتصدير شرقًا عبر موانئ البحر الأحمر، إلى جانب ربط المحاور الطولية وزيادة فرص العبور بين شرق وغرب النيل كل 25 كيلومترًا، بين محور عدلي منصور شمالًا ومحور بني مزار جنوبًا.

وأعادت وزارة النقل التأكيد على أن المحور سيحقق أعلى مستويات السلامة والأمان، وسيخدم أهالي مراكز الفشن وببا وسمسطا، ليكون بديلاً حديثًا وآمنًا عن وسائل العبور التقليدية مثل: المعديات.

