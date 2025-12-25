إعلان

إصابة 4 أشخاص إثر تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي في قنا

كتب : مصراوي

04:20 ص 25/12/2025

إسعاف - أرشيفية

قنا- عبدالرحمن القرشي:

أُصيب 4 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ربع نقل، على الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة قنا، بالقرب من قرية صوص التابعة لمركز نقادة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين السيارتين على الطريق المشار إليه.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، إذ تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين.

بالانتقال والفحص، تبين إصابة 4 أشخاص جراء الحادث، إذ جرى نقلهم إلى مستشفى طوخ لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات، وكلفت إدارة البحث الجنائي باتخاذ الإجراءات اللازمة وبيان أسباب وملابسات الحادث.

تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الطريق الصحراوي الغربي قنا الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا مديرية أمن قنا

