وزير الثقافة ومحافظ الأقصر يشهدان ختام مهرجان التحطيب

كتب- محمد شاكر:

شهد الدكتور أحمد فؤاد هَنو وزير الثقافة، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، ختام فعاليات الدورة الخامسة عشرة للمهرجان القومي للتحطيب، والذي نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، خلال الفترة من 20 حتى 24 ديسمبر الجاري، بساحة أبو الحجاج بمدينة الأقصر.

وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، و سامي عياد، مستشار وزارة الثقافة للهوية البصرية، والمخرج أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة و -رئيس المهرجان-، وعدد من القادة والتنفيذيين بالوزارة والمحافظة.

وأعرب الدكتور أحمد فؤاد هَنو وزير الثقافة، عن سعادته بنجاح الدورة الخامسة عشرة من مهرجان التحطيب، مشيرًا إلى أن هذا الفن المصري الأصيل يُجسّد واحدًا من أقدم وأهم أشكال التعبير الثقافي في مصر، ويعكس عمق الحضارة المصرية الممتدة عبر آلاف السنين. وأوضح أن لعبة التحطيب ارتبطت بالهوية المصرية منذ القدم، حيث ظهرت نقوشها على جدران المعابد، لتؤكد أنها ليست مجرد لعبة أو استعراض، بل تُعد تراثًا إنسانيًا يحمل قيم الشجاعة والاحترام والالتزام بقواعد أخلاقية متوارثة، وهو ما أهلها للتسجيل على قوائم التراث الثقافي غير المادي بمنظمة اليونسكو؛ باعتبارها أحد عناصر التراث الإنساني الجديرة بالحماية والصون.

وأضاف وزير الثقافة أن إقامة هذه الدورة من المهرجان جاءت متزامنة مع احتفالات محافظة الأقصر بعيدها القومي، بما يؤكد مكانة الأقصر كعاصمة للتاريخ والتراث الإنساني، وكمركز إشعاع ثقافي وحضاري، ويجسد التكامل بين الفعاليات الثقافية واحتفالات أبناء المحافظة بهذه المناسبة.

ووجّه وزير الثقافة الشكر للمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر على ما يقدمه من دعم وتعاون مستمر للأنشطة والفعاليات الثقافية التي تنظمها وزارة الثقافة على أرض المحافظة، بما يساهم في تحقيق التنمية الثقافية وتعزيز الوعي بالتراث. كما وجّه الشكر للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان وقيادات الهيئة، على جهودهم الكبيرة والمخلصة في تنظيم هذا المهرجان وإخراجه بالشكل اللائق بقيمة لعبة التحطيب وبمكانة الأقصر وتاريخها العريق.

وفي ختام كلمته، دعا الدكتور أحمد فؤاد هَنو إلى مواصلة العمل المشترك من أجل الحفاظ على هذا الموروث الثقافي الأصيل وحمايته من الاندثار، ونقله إلى الأجيال القادمة ليظل مصدر فخر وإلهام، وشاهدًا حيًا على عظمة الثقافة المصرية وقدرتها على الاستمرار والتجدد.

كما حرص وزير الثقافة على تكريم عدد من رموز الإبداع من أصحاب الإسهامات الجادة والمثمرة فنيًا وثقافيًا وإداريًا بالمحافظة، حيث تضمنت قائمة المكرمين: الفنان شاكر إسماعيل حافظ عازف الربابة بفرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي، اسم الراحل إبراهيم شاهين عازف الأرغول، الشاعر سعد فاروق رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي سابقًا.

من جانبه أكد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، أن المهرجان القومي للتحطيب يمثل أحد الأحداث الثقافية المهمة التي تعكس عمق الموروث الشعبي المصري، موضحًا أن استضافة الأقصر لهذه الفعاليات تنطلق من مكانتها التاريخية والثقافية. كما أشاد بجهود وزارة الثقافة في دعم الحركة الثقافية لأبناء المحافظة وتعزيز حضور الفنون التراثية، وإرساء الوعي المجتمعي بقيمة التراث وأهمية صونه للأجيال الجديدة.

وأشار محافظ الأقصر إلى أن تزامن تنظيم مهرجان التحطيب مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي أضفى على الفعاليات بعدًا وطنيًا وجماهيريًا خاصًا، وجسد التكامل بين العمل الثقافي واحتفالات أبناء الأقصر بهذه المناسبة الغالية، لافتًا إلى أن هذه الفعاليات تمثل عنصرًا مهمًا في تنشيط الحركة السياحية وإبراز الوجه الحضاري والثقافي للمحافظة أمام الزائرين من داخل مصر وخارجها.

وأوضح محافظ الأقصر أن مهرجان التحطيب يُعد حالة فنية ملهمة ونموذجًا مثاليًا لتوظيف التراث الشعبي في إطار معاصر يحافظ على أصالته ويمنحه آفاقًا جديدة للحضور والتفاعل، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة لمختلف الفعاليات الثقافية والفنية التي تنظمها وزارة الثقافة، والتي تعزز الهوية الوطنية وتدعم دور القوى الناعمة للدولة المصرية.

وقال اللواء خالد اللبان مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة:

«إن المهرجان القومي للتحطيب يُعد أحد أهم الفعاليات المعنية بصون التراث الثقافي غير المادي، لما يمثله فن التحطيب من قيمة رمزية وتاريخية راسخة في وجدان المجتمع المصري، بوصفه تعبيرًا عن الشهامة والانتماء».

وأضاف: «إن إقامة الدورة الخامسة عشرة للمهرجان بساحة أبو الحجاج بالأقصر تعكس حرص وزارة الثقافة على إعادة إحياء الفنون الشعبية في بيئاتها الطبيعية، وربط الأجيال الجديدة بموروثها الثقافي الأصيل».

واستهلت فعاليات الحفل الختامي للمهرجان بالسلام الوطني، أعقبته مجموعة من الاستعراضات الفنية للفرق المشاركة، جسدت لعبة التحطيب في صورتها الأصيلة، إلى جانب عروض فنية بالعصا على أنغام المزمار، وباقة من الأغاني التراثية الصعيدية، وسط إقبال وتفاعل كبيرين من جمهور الحضور من أبناء محافظات الصعيد وضيوف المحافظة من السائحين من جنسيات متعددة.