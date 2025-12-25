من الجو وباطن الأرض.. "النقل" تكشف حجم الإنجاز في الخط الرابع للمترو

كتب- أحمد السعداوي:

نشرت وزارة النقل، أحدث تصوير جوي للمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق.

وقالت الوزرارة، إن تنفيذ المشروع يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتوسع في إنشاء وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام النظيف الصديق للبيئة.

وتمتد المرحلة الأولى منه الجاري تنفيذها حاليًّا بمعرفة شركات المقاولات المصرية الوطنية ‏(المقاولون العرب- أوراسكوم للإنشاءات- كونكورد- بتروجيت- حسن علام للإنشاءات) ، بطول 19 كم بعدد 17 محطة (16 نفقية + 1 سطحية) من غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر، مرورًا بمحطة المتحف المصري الكبير، ثم ميدان الرماية، ثم شارع الهرم، حتى محطة الجيزة؛ ليتقاطع مع الخط الثاني للمترو، ثم يمتد بعد ذلك ليتقاطع مع الخط الأول للمترو بمحطة الملك الصالح، وتنتهي المرحلة الأولى للخط بمحطة الفسطاط.

ويجري حاليًّا تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمرحلة الأولى بالمحطات، وكذلك أعمال الحفر النفقي لنفقي المترو (نفق لكل اتجاه) بواسطة 4 ماكينات حفر نفقي (2 ماكينة لكل اتجاه).

وتجري حاليًّا أيضًا دراسة تنفيذ المرحلة الثانية (الفسطاط- القاهرة الجديدة) والتي تمتد بطول 26.9 كم وعدد 21 محطة (6 علوية + 15 نفقية)؛ حيث تمتد في مسار نفقي ثم تتقاطع مع الخط السادس للمترو بمحطة السيدة عائشة، ثم طريق النصر، ومدينة نصر بشارع أنور المفتي؛ ليتبادل الخدمة مع مونوريل شرق النيل بمحطة الطيران، ثم يستمر بشارع حافظ إبراهيم، ثم يستمر ليتقاطع مع محور شينزوآبي ثم شرقًا إلى شارع أحمد الزمر وشارع الميثاق ثم في مسار سطحي أعلى كوبري ماجد الفطيم للسيارات، حتى يتقاطع مع الطريق الدائري، ثم يمتد في مسار علوي أمام أكاديمية الشرطة، ثم شرقًا بمحور السادات ثم يمتد شمالًا بمحور مصطفى كامل، لينتهي بموقع ورشة العمرة الجسيمة للخط الرابع شمال تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة/ السويس، نهاية المرحلة الثانية.

ونوَّه البيان بأنه تجري حاليًّا دراسة تنفيذ المرحلة الثالثة (حدائق الأشجار- ميدان الحصري) بطول 16.3 كم بعدد 10 محطات لخدمة الكثافة السكانية على طول مسارها، ولتحقيق الربط مع مونوريل غرب النيل في محطة الحصري.

واستكمل بيان "النقل": وتجري حاليًّا دراسة تنفيذ المرحلة الرابعة (القاهرة الجديدة- مطار العاصمة) بطول 38.7 كم بعدد 8 محطات؛ للوصول حتى العاصمة الإدارية الجديدة، وتبادل الخدمة مع القطار الكهربائي الخفيف (عدلي منصور- العاشر من رمضان- العاصمة الإدارية الجديدة) في محطة مطار العاصمة.

وأوضح البيان أن المشروع له أهمية كبيرة في ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق؛ حيث يقدم خدمة لنقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في (الهرم، فيصل، العمرانية، الجيزة، مدينة نصر، جامعة الأزهر، القاهرة الجديدة).

وأفاد بيان "النقل" أنه من المتوقع أن ينقل الخط نحو 1.5 مليون راكب يوميًّا بعد اكتمال تنفيذه.