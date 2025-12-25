خطف محمد شحاتة لاعب منتخب مصر الأول، الأنظار بشكل كبير خلال مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب زيمبابوي، في إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وخلال إجراء لاعبي منتخب مصر عمليات الإحماء أثناء مباراة زيمبابوي، لاحظ محمد شحاتة وقوف أحد حاملي الكرات خلف المرمى، ويرتجف من البرد، ليقوم بمنح الطفل الجاكيت الخاص به.

وكان منتخب مصر تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب زيمبابوي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين، يوم الإثنين الماضية، في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، رفقة كل من: "جنوب أفريقيا، زيمبابوي وأنجولا".

وفي سياق متصل يستعد منتخب مصر، لملاقاة نظيره جنوب أفريقيا يوم غد الجمعة 26 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

والجدير بالذكر أن النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، تقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير المقبل 2026.

