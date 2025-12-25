مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الزمالك

- -
20:00

سموحة

كأس رابطة الأندية

الجونة

- -
17:00

البنك الاهلي

كأس رابطة الأندية

بيراميدز

- -
20:00

الإسماعيلي

جميع المباريات

إعلان

لقطة إنسانية من محمد شحاتة مع جامع الكرات في مباراة مصر وزيمبابوي

كتب - يوسف محمد:

02:58 ص 25/12/2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    لقطة محمد شحاتة (4)
  • عرض 15 صورة
    لقطة محمد شحاتة (1)
  • عرض 15 صورة
    لقطة محمد شحاتة (6)
  • عرض 15 صورة
    لقطة محمد شحاتة (7)
  • عرض 15 صورة
    لقطة محمد شحاتة (5)
  • عرض 15 صورة
    لقطة محمد شحاتة (9)
  • عرض 15 صورة
    لقطة محمد شحاتة (10)
  • عرض 15 صورة
    لقطة محمد شحاتة (8)
  • عرض 15 صورة
    لقطة محمد شحاتة (12)
  • عرض 15 صورة
    لقطة محمد شحاتة (13)
  • عرض 15 صورة
    لقطة محمد شحاتة (11)
  • عرض 15 صورة
    لقطة محمد شحاتة (3)
  • عرض 15 صورة
    لقطة محمد شحاتة (15)
  • عرض 15 صورة
    لقطة محمد شحاتة (14)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطف محمد شحاتة لاعب منتخب مصر الأول، الأنظار بشكل كبير خلال مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب زيمبابوي، في إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وخلال إجراء لاعبي منتخب مصر عمليات الإحماء أثناء مباراة زيمبابوي، لاحظ محمد شحاتة وقوف أحد حاملي الكرات خلف المرمى، ويرتجف من البرد، ليقوم بمنح الطفل الجاكيت الخاص به.

وكان منتخب مصر تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب زيمبابوي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين، يوم الإثنين الماضية، في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، رفقة كل من: "جنوب أفريقيا، زيمبابوي وأنجولا".

وفي سياق متصل يستعد منتخب مصر، لملاقاة نظيره جنوب أفريقيا يوم غد الجمعة 26 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

والجدير بالذكر أن النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، تقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير المقبل 2026.

أقرأ أيضًا:

25 ترصد كيف يحتفل رونالدو وجورجينا في أعياد الكريسماس

مباراة مصر الثالثة.. ما أكثر المباريات حضورًا للجماهير في الجولة الأولى بأمم أفريقيا؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد شحاتة كأس الأمم الأفريقية بطولة كأس الأمم الأفريقية منتخب مصر مصر وزيمبابوي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان