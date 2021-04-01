وزير النقل يوجه بتطبيق القانون على راكبين لهذا السبب

كتب- مصراوي:

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الخميس، محطتي رمسيس وطنطا وبرج إشارات طنطا، بالإضافة إلى ورش طنطا للسكك الحديدية المتخصصة في عمرة وصيانة العربات المطورة وعربات البضائع.

وبدأ الوزير جولته، بتفقد الساحة الخارجية وأرصفة محطة رمسيس وشبابيك التذاكر، وشدد على كمسارية الأبواب بعدم السماح بدخول أي راكب للمحطة بدون ارتداء الكمامة، وعدم دخول أي راكب بدون تذكرة ضمن خطة وزارة النقل لحوكمة دخول المحطات بالتذاكر حفاظًا على موارد الهيئة واستغلال حصيلة التذاكر في استمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، كما أكد الوزير على إعلام جمهور الركاب بشكل دوري ومستمر بالتأخيرات المتوقعة عن طريق الإذاعة الداخلية بالمحطات.

واستقل الوزير القطار من محطة مصر برمسيس متجهًا إلى محطة قطارات طنطا، وكان في استقباله الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حيث تفقد الوزير أرصفة محطة طنطا ووجه بتكثيف الأعمال للانتهاء من أعمال تطوير المحطة التي تعتبر من أقدم محطات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية.

وتشمل أعمال تطوير المحطة (تطوير المنشآت مثل إنشاء مظلة للركاب برصيف المنصورة، ودورات مياة، وتركيب بوابات حديدية)، كما يشمل التطوير أعمال الهندسة مثل تغيير خط تموين الجرارات برصيف الزقازيق، عمل خط مياه يربط الصهاريج بالشبكة العمومية للمحطة، وكذلك عمل خط حريق للمبنى الإداري.

وأكد الوزير على تنظيم وضعية الأكشاك داخل المحطة ومتابعة التراخيص الخاصة بها وتنظيمها بشكل جمالي يتلائم مع التطوير الجاري بالمحطة وكذلك سرعة تجميع كافة الخردة (القضبان القديمة) الموجودة على جوانب الأرصفة من خلال اللجان المختصة في السكة الحديد حفاظاً على عوائد السكة الحديد المالية.

كما أكد وزير النقل على ضرورة الحفاظ على أراضي السكك الحديدية من التعديات، مؤكدًا أنه لن يسمح بالتعدي على متر واحد من أراضي الدولة.

وخلال تواجده بمحطة طنطا لاحظ الوزير وجود 2 من الركاب يقفان بين فواصل عربتان من أحد القطارات المميزة فوجه الوزير بتطبيق القانون فورًا عليهم نظرًا لتعريض حياتهم للخطر مؤكدًا على عدم التهاون في مثل هذه السلوكيات السلبية الخاطئة التي تعرض حياة المواطنين للخطر، كما تفقد أحد القطارات المميزة القادمة من منوف إلى طنطا حيث شدد على ضرورة اتخاذ كافة إجراءات السلامة والصحة المدنية داخل القطار، وضرورة العمل باستمرار على نظافة القطارات والحمامات الداخلية.

ثم توجه الوزير لزيارة معهد تدريب طنطا والذي يشمل مركز محاكاة النظام الإلكتروني الجديد وقاعات للتدريب يتم بها تدريب كوادر السكة الحديد من طوائف التشغيل المختلفة على أحدث نظم الإشارات والتشغيل للعمل علي زيادة معدلات الأمان والتحكم والسيطرة وتحقيق سلامة وأمن مسير القطارات.

وشدد الوزير على ضرورة توسيع مدارك العاملين بكافة طوائف الهيئة وتحسين المستويات الثقافية والعلمية والإنتاجية لهم وتطوير معارف ومهارات العاملين عن طريق التدريب والتأهيل المستمر لهم وكذلك تعريفهم بمزايا القطارات الجديدة وإمكانياتها والتعرف علي أحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة والتدريب المستمر عليها.

وبعدها تفقد برج إشارات طنطا الجديد الذي يتم تنفيذه ضمن تطوير نظم الإشارات على خط القاهرة / الإسكندرية بطول 208 كم حيث اكد على ضرورة تكثيف الاعمال نظرا لأهمية هذا المشروع في زيادة معدلات السلامة والأمان وتقليل الحوادث بين القطارات وزيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة.

​وفي ختام جولته تفقد وزير النقل ورش طنطا للسكك الحديدية المتخصصة في عمرة وصيانة العربات المطورة وعربات البضائع والتي تبلغ مساحتها 28 فدان حيث قام الوزير بالمرور علي أقسام الورشة ومشاهدة مراحل تنفيذ العمرات والكشف الدوري علي العربات للتأكد من تحقيق متطلبات المسير الآمن للقطارات طبقا لعوامل الأمن والسلامة.

ووجه بعدم خروج اي قطار من الورشة الى بعد التأكد من الحالة الفنية له وكذلك تحقيق كافة إجراءات السلامة والصحة المدنية به والنظافة التامة للقطارات وفي لقائه مع عمال الورشة، وأكد وزير النقل على ضرورة تسابق الجميع لخدمة الراكب وان يقوم كل فرد بواجباته على أكمل وجه مؤكدًا على أنه لن يسمح بأي تقصير أو تهاون.

وعقب تفقده الورشة عقد وزير النقل لقاءًا موسعًا مع مجموعة كبيرة من السائقين وطوائف التشغيل المختلفة من عاملي الأبراج والمزلقانات ومن صرافي التذاكر ومشرفي القطارات حيث أكد الوزير أنه منذ اللحظة الأولى لتشرفه بتولي حقيبة وزارة النقل فقد تعهد أمام القيادة السياسية والشعب المصري بتنفيذ مخطط تطوير منظومة السكك الحديدية وأن يتم الاعتماد في تنفيذ هذا المخطط على أبناء السكة الحديد ، وان تصبح هيئة السكك الحديدية من خلال ما تقدمه من خدمات ومن خلال الانضباط والتعامل الجيد مع الركاب واحدة من أفضل الهيئات في مصر.

مشيرًا إلى أن هذا يتطلب ان يكون الجميع على قدر المسؤولية وأن يؤدي كل فرد واجباته بدقة عالية خاصة وان القيادة السياسة والدولة قد وفرت كافة الإمكانات لتحقيق التطوير الشامل للسكك الحديدية وان على الجميع خلال الفترة المقبلة أن يتسابق في استكمال تطوير منظومة السكة الحديد التي تنقل حاليا مليون راكب يومياً ومخطط لها أن تنقل 2 مليون راكب يوميا بحلول 30 يونيو 2024

كما أشار الوزير إلى ضرورة حسن معاملة واحترام جمهور الركاب وعدم السماح بالتجاوزات في حق أي راكب وأن يكون التعامل في كافة المواقف وفقا للقانون.​