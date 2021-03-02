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"حماة الوطن" ينفي طرح مشروع قانون لبيع المياه للفلاحين

10:50 م الثلاثاء 02 مارس 2021
"حماة الوطن" ينفي طرح مشروع قانون لبيع المياه للفلاحين

"حماة الوطن" ينفي طرح مشروع قانون لبيع المياه للفل


نفى حزب حماة وطن ما تردد من أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي أشاعت توجه الحكومة ومجلس النواب عرض مشروع قانون الموارد المائية والري،بزعم بيع المياه للفلاح.

وأكد الحزب في بيان اليوم الثلاثاء، أن كل ما تردد لا يخرج عن كونه شائعات ترددها قوى الشر لتأجيج الرأي العام، وانه لا صحة على الإطلاق لتوجه الحكومة لبيع مياه الري للمزارعين.

وأكد التزام الحكومة بتوفير المياه لكافة المنتفعين بالقطاع الزراعي وأن الدولة تستهدف حسن استغلال مواردها المائية من خلال تطبيق منظومة الري الحديث والمبادرة الرئاسية الحالية لتبطين الترع دون تحصيل أي رسوم من الفلاحين وذلك بهدف ترشيد استخدام استخدام المياه في الزراعة وزيادة الإنتاجية الزراعية، منوهاً إلى أن الرئيس السيسي منحاز للفلاح المصري وحريص على مصلحته.

وناشد الحزب من خلال هيئاته البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ والممثلين للشعب، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى إثارة حالة من اللغط والبلبلة بأوساط المواطنين.

بيع المياه الفلاحين مياه الري حماة الوطن

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