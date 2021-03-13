"كورونا" في 24 ساعة| 639 إصابة جديدة في مصر.. و وفاة الكاتب الصحفي عباس الطرابيلي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 639 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 45 حالة جديدة.

وتوفى مساء اليوم الجمعة، الكاتب الصحفي عباس الطرابيلي، رئيس تحرير جريدة الوفد الأسبق، عن عمر يناهز 85 عامًا إثر إصابته بفيروس كورونا.

ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

45 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

وفاة الكاتب الصحفي عباس الطرابيلي إثر إصابته بفيروس كورونا

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