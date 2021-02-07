حدث في 8 ساعات| شرط جديد للبناء أول أبريل.. وآخر فرص حل أزمة سد النهضة

كتب– أسامة علي:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها تفقد الرئيس السيسي لأعمال تطوير عزبة الهجانة، وطرح عملات معدنية تحمل شعار "الفرق الطبية"، ووزير الاتصالات يكشف لـ"النواب" طريقة عمل الحكومة في العاصمة الإدارية، ورئيس مجلس النواب يُحيل لائحة "الشيوخ" للجنة التشريعية.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: