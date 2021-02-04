بيانك شهادة فشل.. نائب المحلة يهاجم وزيرة الصحة

كتب- مصراوي:

شن النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، هجوما عنيفا على وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، قائلا: "بيان حضرتك شهادة فشل لحضرتك ووزارة حضرتك".

جاء ذلك أثناء عرض ملاحظات أعضاء البرلمان، على بيان وزيرة الصحة، الذي ألقته أمام الجلسة العامة، برئاسة المستشار حنفي جبالي.

وطالب البرلسي، بمحاكمة العاملين في بنك الدم القومي بتهمة الإتجار في دم المصريين، مشيرا إلى أن هناك تجاوزات كبيرة في هذا الملف.​