"تحيا مصر": 12 مليون مستفيد من مشروعات ومبادرات الصندوق خلال 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

أصدر صندوق تحيا مصر تقريرًا سلط الضوء على مشروعات ومبادرات الرعاية الصحية تم تنفيذها خلال العام الجاري.

وجاء في مقدمة إنجازات الصندوق هذا العام نجاحه في تكرار سيناريو عام 2020 بتنظيم أكبر قافلة إنسانية في العالم للعام الثاني على التوالي، لرعاية 5 ملايين مواطن، ليحصد من خلالها 3 أرقام قياسية جديدة في موسوعة جينس العالمية، وهي، أكبر قافلة تبرع بالمواد الغذائية للعام 2021 (مليون كرتونة)، وأكبر قافلة تبرع بالأجهزة المنزلية لعام 2021 (4500 جهاز) لتجهيز اليتيمات للزواج، وأكبر قافلة تبرع بالأجهزة الطبية لعام 2021 ( 6298 جهاز طبي) ليسجل الصندوق 6 ألقاب دولية في مجال العمل الخيري تضاف لقائمة إنجازاته منذ نشأته.

وقال تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي للصندوق، إن التحديات التي واجهتها الدولة خلال عام 2021 كان لها بالغ الأثر في إبراز دور الصندوق في مختلف المجالات الصحية والاجتماعية، عبر العديد من المشروعات والمبادرات والحملات الاستثنائية التي نظمها الصندوق خلال عام كامل، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف أن نشاط الصندوق امتد خارج حدود الدولة المصرية هذا العام ليصل إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة وتوجيه قوافل إغاثة لهم، فضلا عن المشاركة في مبادرة تحيا مصر إفريقيا، من خلال قوافل الرعاية الصحية للأشقاء في جمهورية جيبوتي.

وأوضح أن الصندوق تعاون خلال العام الجاري مع 41 مؤسسة مجتمع مدني، بالإضافة إلى أكثر من 100 شركة ساهمت في مشروعات ومبادرات الصندوق، واتحاد بنوك مصر، فضلًا عن ما يقرب من 5 ألاف متطوع.

وأشار إلى أن خلال العام الجاري تم تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة التي خدمت ما يقرب 12 مليون مواطن كان أبرزها قوافل رعاية الأسر المقيمة في المناطق النائية والحدودية، ومنها سيوة وحلايب وشلاتين وسانت كاترين وبئر العبد ورفح والعريش والواحات البحرية، وذلك على مدار العام لتوفير الدعم الغذائي والأغطية والأمتعة التي تعينهم على المعيشة.

- محور الرعاية الصحية:

- المبادرة الرئاسية نور حياة، والتي توفر خدمة الكشف المبكر عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار، في مقدمة المشروعات التي ينفذها الصندوق لرعاية صحة المصريين، لتمنح الأمل للكثير من كبار السن من مرضى العيون، فقدمت المبادرة خدمتها الطبية لنحو 121 ألف مواطن، في 21 محافظة، ووفرت العلاج لـ 28 ألف مريض، وإجراء 10 ألاف عملية مياه بيضاء، وتسليم 66 ألف و500 نظارة طبية.

- تم التوسع في تشغيل غرف عمليات جديدة وذلك في 4 محافظات هي: الشرقية ومطروح وأسوان وجنوب سيناء، لاستقبال الحالات المحولة من القوافل الميدانية وإجراء التدخلات الجراحية.

- بنهاية العام الجاري يصل إجمالي المستفيدين من المبادرة الرئاسية نور حياة نحو مليون و400 ألف مواطن، ويستهدف الصندوق زيادة عدد المستفيدين خلال العام الجديد، مع التوسع في تشغيل غرف عمليات بالمستشفيات المشاركة بالمبادرة من خلال إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وفريقها الطبي.

رعاية حديثي الولادة:

- نفذ الصندوق المبادرة الرئاسية "يوم جديد" للمساهمة في توفير حضّانات الأطفال المبتسرين، وتجهيز وحدات رعاية لحديثي الولادة في المستشفيات العامة والجامعية، وكذلك المراكز التابعة لمنظمات المجتمع المدني، لتوفير الخدمة الطبية لهذه الحالات، ونجحت المبادرة خلال العام الجاري في توفير 500 حضّانة و3100 جهاز مساعد منها أجهزة إفاقة، وقياس الصفراء، وعلاج بالضوء، و أجهزة تنفس صناعي، و ضغط المجرى الهوائي، وضخ وسحب السوائل وذلك من خلال 35 مستشفى في 11 محافظة حتى الأن، تخدم نحو 16 ألف طفل سنويا، من بينها 10 مستشفيات بمحافظات الصعيد، بالإضافة إلى مستشفى أبو الريش المنيرة باعتباره واحدا من الوجهات الرئيسية لحديثي الولادة في مصر.

- دشن الصندوق المرحلة الثانية من مبادرة يوم جديد والتي تستهدف تدريب وتأهيل الأطقم الطبية العاملة في أقسام رعاية المبتسرين، بالإضافة إلى تنظيم حملات توعية بأسباب استقبال أطفالا مبتسرين، وأهمها ارتفاع معدل الولادات القيصرية الذي يصل لنحو 63% في مصر.

رعاية مرضى الفشل الكلوي:

- ينفذ الصندوق المبادرة الرئاسية كلنا جنبك لإحلال أجهزة الغسيل الكلوي بالمستشفيات العامة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وشهد العام الجاري تنفيذ المرحلة الثانية والثالثة من المبادرة بإجمالي 816 ماكينة غسيل كلوي و600 كرسي مريض تم توفيرها لـ 93 مستشفى في 24 محافظة تخدم 18600 مريض سنويا من بينها 34 مستشفى في محافظات الصعيد.

- بلغ عدد ماكينات الغسيل الكلوي التي تم إحلالها حتى الأن نحو 3100 ماكينة، تم توفيرها في 203 مستشفى، بالإضافة إلى توفير 2000 كرسي مريض بديلا عن الأسرة التي يتم استخدامها خلال عملية الغسيل الكلوي.