الجيزة: إزالة منشآت مخالفة بنادي المعلمين في شارع البحر الأعظم- فيديو

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، من خلال حي جنوب، إزالة أسوار ومنشآت مقامة بالمخالفة بنادي المعلمين تحجب رؤية النيل ومخالفة لشروط التراخيص الممنوحة وذلك بمتابعة ميدانية من طه عبد الصادق رئيس حي جنوب.

وبحسب بيان اليوم، واصلت المحافظة، أعمال إزالة عددا من المخالفات البنائية التابعة للمطاعم والمنشآت المطلة على النيل بشارع البحر الأعظم وتنفيذ أعمال تنسيق عام لمسار الطريق وتوحيد الشكل العام للأسوار بالطريق.

يأتي ذلك انطلاقا من توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، خلال متابعة أعمال تطوير شارع البحر الأعظم بحي جنوب الجيزة والتي وجه خلالها المحافظ، رئيس حي جنوب الجيزة بإزالة بعض المنشآت والأسوار التابعة للنوادي والمطاعم، المطلة على النيل لما تسببه من حجب لرؤية النيل، ومخالفة للتراخيص الممنوحة في ذلك الشأن.