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وزير النقل يبحث مع محافظ الأقصر نسب تنفيذ "مشروع المحور"

07:46 م السبت 18 ديسمبر 2021
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الأقصر - محمد محروس:

استقبل المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، اليوم السبت، وقيادات الوزارة.

وبحث المحافظ مع الوزير آخر المستجدات بمشروعات الطرق والنقل بالمحافظة، وخطط إنشاء المحاور المرورية وتطوير الطرق لتسهيل حركة النقل والسير بالمحافظة.

كما ناقش المحافظ مع الوزير ما تم تنفيذه في مشروع محور شمال الأقصر لربط شرق الأقصر بغربها وما سيجري تنفيذه بهدف الإسراع في إنجاز العمل بالمشروع الذي سيعمل علي تسهيل حركة السير والمرور من شرق إلى غرب الأقصر في وقت قصير .

وزير النقل كامل الوزير الأقصر مصطفى ألهم محور شمال الأقصر

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