"ولا تنقصوا المكيال والميزان".. توجيه قرآني لإقامة العدل

كتب : حسن مرسي

01:25 ص 27/02/2026

الشيخ خالد الجندي

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الوقفات التأملية في قصة سيدنا شعيب عليه السلام تكشف بوضوح أن القضايا الاقتصادية كانت جزءًا أصيلًا من الرسالات الإلهية، مشيرًا إلى أن التوجيه القرآني "ولا تنقصوا المكيال والميزان" لم يكن مجرد أمر تعبدي، بل معالجة واقعية لاختلال المعايير في البيع والشراء وتأثير ذلك على استقرار المجتمعات.

وقال الشيخ خالد الجندي خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون" على فضائية "دي إم سي"، إن الفرق بين سيدنا شعيب وغيره من الأنبياء أن مشكلته مع قومه لم تكن عقدية فقط، بل كانت عقدية اقتصادية أيضًا.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن انحراف قوم شعيب ارتبط بالتلاعب في الموازين والمكاييل، وهو ما يعكس خطورة الاقتصاد حين يتدخل في بناء الأوطان وتنظيم المجتمعات وتحديد العلاقة بالله سبحانه وتعالى.

وأضاف أن الحديث عن ضبط الموازين هو في جوهره حديث عن إقامة العدل داخل المجتمع، وإعطاء كل ذي حق حقه، وضبط الأسعار، وتأثير التجار على أمن المجتمع، وتسوية الحقوق بين العباد، مؤكدًا أن أي خلل في المعايير الاقتصادية ينعكس مباشرة على الاستقرار الاجتماعي والمعيشي للناس.

وتابع الشيخ خالد الجندي أن ما يمكن تسميته بنموذج شعيب الاقتصادي يظهر بوضوح عند الحديث عن الأمن الغذائي والاقتصادي، موضحًا أن التلاعب في الموازين والمكاييل يهدد المجتمع من الداخل، بينما يؤدي الانضباط والعدل في المعاملات إلى حفظ الاستقرار والطمأنينة بين الناس.

