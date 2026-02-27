إعلان

إنتاج 12 طنًا من الأسماك بمحطة تحضين الخاشعة ومفرخ المنزلة

كتب : محمد نصار

01:11 ص 27/02/2026

جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

يواصل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، تنفيذ خطته لتعظيم الاستفادة من المفرخات ومحطات التحضين التابعة له، بما يسهم في زيادة الإنتاج ودعم منظومة الاستزراع السمكي.

ووفق بيان الخميس، أسفرت أعمال الصيد بمحطة تحضين الخاشعة عن إنتاج نحو 6 أطنان من الأسماك المتنوعة، من حوض تبلغ مساحته حوالي فدان ونصف، وذلك في إطار الالتزام بالبرامج الفنية المعتمدة ومتابعة مراحل التربية والتحضين بدقة.

كما أسفرت أعمال الصيد بمفرخ المنزلة عن إنتاج نحو 6 أطنان من الأسماك المتنوعة، من حوض تبلغ مساحته نحو فدان ونصف، بما يعكس كفاءة التشغيل وحسن إدارة الأحواض السمكية.

وأكد اللواء الحسين فرحات، المدير التنفيذي للجهاز، أن الجهاز يولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير ورفع كفاءة محطات التحضين والمفرخات السمكية، باعتبارها الركيزة الأساسية في دعم الإنتاج السمكي وتحقيق الأمن الغذائي.

وأوضح أن النتائج المحققة تعكس نجاح خطط التشغيل والمتابعة الميدانية المستمرة، مشددًا على أهمية الاستمرار في تطبيق الأساليب العلمية الحديثة لتحقيق أفضل معدلات الإنتاج والجودة.

من جانبه، صرّح المهندس فخري عياد، مدير عام الإدارة العامة للمفرخات بالجهاز، بأن ما تحقق من نتائج بمحطة تحضين الخاشعة ومفرخ المنزلة يُعد انعكاسًا مباشرًا لحسن التخطيط الفني والالتزام ببرامج التغذية والرعاية الصحية، مؤكدًا استمرار أعمال التطوير والدعم الفني للمواقع التابعة للجهاز لزيادة معدلات الإنتاج وتحقيق الاستدامة.

وأوضح المهندس نادر عيد، مدير محطة تحضين الخاشعة، أن أعمال الصيد جاءت بعد متابعة دقيقة لمراحل التحضين والنمو، وتنفيذ خطة تشغيل متكاملة، مما ساهم في تحقيق إنتاج جيد وجودة مناسبة للأسماك، مشيرًا إلى حرص فريق العمل على الالتزام الكامل بالتعليمات الفنية.

كما أكد المهندس محمد أحمد حسن، مدير مفرخ المنزلة، أن النتائج المحققة تعكس الجهد المبذول من فرق العمل داخل المفرخ، والتنسيق المستمر لضمان انتظام برامج التغذية والرعاية، مع الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة خلال أعمال الصيد.

واختُتمت أعمال الصيد بتوجيه الشكر والتقدير للعاملين بمحطة تحضين الخاشعة ومفرخ المنزلة، تقديرًا لجهودهم والتزامهم، مع التأكيد على مواصلة العمل وفق خطة الجهاز لزيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة.

