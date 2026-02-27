إعلان

تعاون مصري - صومالي لتعظيم الاستفادة من الثروات السمكية الإقليمية

كتب : محمد نصار

01:05 ص 27/02/2026

رئيس جهاز حماية البحيرات يلتقي وفدًا صوماليًا لبحث

استقبل الأستاذ الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وفدًا صوماليًا رفيع المستوى على هامش زيارة الوفد للشركة المصرية للصيد ومعداتها، لدراسة إقامة مشروعات مشتركة للصيد بالسواحل الصومالية.

حضر اللقاء ممثلو شركة تارجت جروب الصومالية، ومدير عام الثروة السمكية في دولة الصومال، واللواء مهندس خالد كمال، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للصيد ومعداتها.

وأعرب رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية عن خالص شكره للوفد الصومالي على الزيارة، وحرصه على التعاون مع الشركة المصرية للصيد ومعداتها، مؤكدًا تقديره لأداء الشركة ودورها الرئيسي في مشروعات تنمية الثروة السمكية في مصر، متمنيًا للجميع التوفيق.

كما أكد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للصيد ومعداتها، حرصه على المضي قدمًا في التعاون الوثيق مع الشركة الصومالية، التي تعمل تحت مظلة الحكومة الصومالية، من أجل تعظيم التعاون المتبادل والاستغلال الأمثل للثروات الإقليمية، بما في ذلك صالح الطرفين.

