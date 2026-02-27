التقى شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الخميس، ممثل منصة TripAdvisor، إحدى أكبر المنصات الإلكترونية العالمية المتخصصة في السفر والسياحة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.

وأضاف بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار، أن اللقاء جاء لمتابعة نتائج الحملة الترويجية التي تنفذها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالتعاون مع المنصة للترويج للمقصد السياحي المصري، خلال الفترة من 1 سبتمبر 2025 حتى 30 يونيو 2026، في ضوء الشراكة القائمة.

وجاء هذا اللقاء خلال زيارة وزير السياحة والآثار للعاصمة البريطانية لندن لافتتاح معرض الآثار "رمسيس وذهب الفراعنة" في محطته السابعة، والذي سوف يستمر حتى 30 أغسطس المقبل.

تفاصيل نتائج الحملة الترويجية لمصر عبر Tripadvisor

أكد "فتحي"، خلال اللقاء، أهمية الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ومنصة TripAdvisor، مشيرًا إلى استمرار هذا التعاون بين الجانبين، مع إجراء تقييم شامل للسنة الأولى من الشراكة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من نتائجها.

وتم خلال الاجتماع استعراض نتائج الحملة الترويجية التي تنفذها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالتعاون مع المنصة للترويج للمقصد السياحي المصري بعدد من الأسواق السياحية، والذي يجمع بين عراقة التاريخ وعظمة الحضارة وروح الحداثة ويُقدم لزائريه تجربة سياحية متكاملة تلبي تطلعات مختلف شرائح السائحين.

وأوضح البيان، أنه تم أيضًا استعراض أبرز المؤشرات الخاصة بأداء مصر على منصة TripAdvisor، إذ أظهرت البيانات تناميًا ملحوظًا في التقييمات الإيجابية من قِبل المستخدمين خلال العام الماضي على مختلف المستويات.

وتم الإشارة إلى أن تفاعل المستخدمين مع المحتوى المتعلق بمصر سجل مستويات قياسية مرتفعة في عام 2025، كما أظهر تحليل الأسواق المنافسة ارتفاعًا في معدل التفاعل على مصر بنسبة 7%.

تجدر الإشارة إلى أن الحملة الترويجية التي تنفذها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالتعاون مع منصة TripAdvisor تعتمد على أنشطة ترويجية مستمرة على مدار العام "Always On"، مع تكثيف الجهود خلال مواسم الذروة السياحية، وتستهدف الحملة تسعة أسواق سياحية رئيسية هي المملكة المتحدة، وألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، وبولندا، وإسبانيا، وهولندا، وتركيا.

