كشف الدكتور أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية، تفاصيل مسيرته المهنية والمالية، موضحًا أن أول مليون جنيه حققه كان خلال عمله في مجموعة EFG، وتحديدًا في عام 2005.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "رحلة المليار" على قناة "النهار"، أن أول مرتب تقاضاه في بداية حياته العملية كان يتراوح بين 3000 و3500 جنيه، فيما بلغت أكبر خسارة تعرض لها نحو 70 إلى 80 مليون دولار.

وأكد أحمد هيكل أن أهم ما يحرص عليه في حياته هو الشعور بالرضا عن النفس، مشيرًا إلى أنه يشعر بارتياح كبير تجاه إنجازاته في شركة القلعة وحياته الأسرية.

وقال "هيكل": "راضٍ عن نفسي في القلعة، راضٍ عن نفسي في العيلة، وعلاقتي بولادي هايلة"، موضحًا أن الشعور بالرضا والاطمئنان النفسي هو العامل الأساسي لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية.

وأوضح رئيس القلعة، أن القيم التي تعلمها من والده، الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، تشكل الأساس في جميع قراراته، مثل الصراحة واحترام القانون والقيام بالخير.

وأضاف: "الأستاذ هيكل كان عنده رضا نفسي شديد، إنك بتعمل خير لعيلتك ولمجتمعك"، مشيرًا إلى أن هذه المبادئ شكلت بوصلته طوال مسيرته المهنية.

وتحدث أحمد هيكل، عن دور الدعم الأسري في مواجهة الصعوبات وتحقيق النجاح، مشيدًا بزوجته مي التي كانت سندًا رئيسيًا له طوال رحلته.

وأكد "هيكل": "مي كانت معايا.. مي وقفت معايا في كل رحلتي دي، مي هي الحيطة اللي بسند عليها"، مشيرًا إلى أن الاعتماد على الأسرة كان عنصرًا أساسيًا في صمود شركة القلعة خلال الأزمات التي مرت بها.

وشدد على أن النجاح الحقيقي لا يُقاس بحجم الثروة أو الأرباح فقط، بل بمدى الرضا الداخلي والإنجاز الذي يتركه الإنسان في محيطه الأسري والمهني.

