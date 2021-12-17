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السيسي للعاملين في الفخار: الدولة ستدعم الصناعة والعاملين فيها (فيديو)

10:33 م الجمعة 17 ديسمبر 2021
السيسي للعاملين في الفخار: الدولة ستدعم الصناعة والعاملين فيها (فيديو)

الرئيس عبدالفتاح السيسي

(مصراوي):

ناقش الرئيس عبدالفتاح السيسي، أحد العاملين في حرفة الفخار بمنطقة مصر القديمة.

وقال العامل للرئيس السيسي، إنه توجد مشكلة خاصة بتوفير الخامات، مضيفًا أن العمال في المنطقة ينتظرون دعم الرئيس السيسي والدولة.

وسأل الرئيس السيسي أحد العاملين: "بتشتغل كام ساعة"، ورد العمال: "بنشتغل في أي وقت طالما فيه شغل، وشغلنا زي ما حضرتك شايف، وبنصدر للعالم كله".

ووعد الرئيس العمال بمساعدة الدولة لهم في مجال تصدير صناعات الفخار للخارج، خاصة أن تلك المنتجات تحمل شعار صنع في مصر.

سأل الرئيس صانعي الفخار عن معدل ربح العامل في اليوم الواحد، وقال العمال إن الصانع يصل إلى 500 جنيه في اليوم، بينما تصل يومية العامل إلى 150 أو 200 جنيه في اليوم، بينما تصل يومية الطفل إلى 70 جنيهًا في اليوم.

عبدالفتاح السيسي السيسي الفخار منطقة مصر القديمة

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