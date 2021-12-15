أبرد مناطق مصر.. هذه المدن تسجل أقل من 10 درجات حرارة اليوم

كتب- محمد نصار:

توقعت هيئة الأرصاد الجوية طقسا شديد البرودة ليلا وذلك اليوم الأربعاء.

وقالت الهيئة، في بيان، إنه يسود ليلا طقس بارد على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد.

درجات الحرارة اليوم

ينشر مصراوي قائمة بأبرز المدن التي تتعرض لبرودة شديدة وانخفاض حرارة ملحوظ لما دون 10 درجات مئوية.

1- منطقة كاترين حيث تبلغ درجة الحرارة الصغرى 6 درجات مئوية.

2- أسيوط والمنيا ونخل حيث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى 7 درجات مئوية.

3- سيوة والفيوم وبني سويف حيث تصل درجات الحرارة الصغرى إلى 8 درجات مئوية.

4- الوادي الجديد حيث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى 9 درجات مئوية.