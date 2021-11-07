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محافظ القاهرة يلتقي أعضاء البرلمان عن المنطقتين الشرقية والغربية

05:42 م الأحد 07 نوفمبر 2021
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كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على أهمية التواصل الدائم بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعرف على خطط المحافظة المستقبلية والمساهمة في حل مشاكل المواطنين وتوفير احتياجاتهم والتكامل الدائم بينهم لخدمة المواطن وتحسين سبل الحياة لهم والارتقاء بالمناطق التابعة لدوائرهم.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بأعضاء مجلس النواب عن المنطقتين الشرقية والغربية بالقاهرة استمع خلالها لطلباتهم المقدمة لخدمة دوائرهم.

وخلال الاجتماع عبر نواب عين شمس عن رضا المواطنين عن الجهود التي تبذلها الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم خاصة في مجال إعادة رصف الشوارع مع استكمال مشروعات إحلال وتجديد شبكات المياه والصرف الصحي

كما أشادوا بجهود المحافظة في إنجاز مشروع مجمع خدمات الشهر العقاري الجديد بحي عين شمس وتحويله من مبنى متهالك إلى مكان حضاري ورقمي.

وقدم نواب دائرة عين شمس درعا لمحافظ القاهرة تقديرا لجهود المحافظة في الارتقاء بالحي

كما قدم نواب المرج والمطرية والسلام وشرق مدينة نصر ومصر الجديدة والوايلي عدة مقترحات لتطوير مناطقهم ووجه محافظ القاهرة بسرعة دراستها واتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيقها.

خالد عبدالعال القاهرة مجلس النواب

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