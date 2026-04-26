تجدد دار الأوبرا المصرية لقاء جمهورها مع سلسلة حلقات وهابيات التى تقدمها الفرقة القومية العربية للموسيقى، حيث يقام حفل بقيادة المايسترو حازم القصبجى فى السابعة والنصف مساء الأحد 26 أبريل على مسرح معهد الموسيقى العربية.



يتضمن البرنامج مختارات من أعمال موسيقار الأجيال منها ياخلى القلب، حمال الأسية، كل ده كان ليه، هان الود وغيرها.. أداء ريم كمال، منار سمير، أحمد عادل، أحمد عصام وإبراهيم رمضان.



تأتى سلسلة وهابيات تجسيداً لأحد أهداف الأوبرا الرامية إلى إعادة إحياء التراث الموسيقى العربى وتقديمه للأجيال الجديدة.