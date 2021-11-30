معرض إيديكس 2021.. لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة

كتب- محمد سامي ومحمد نصار:

التقى الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، الفريق بحري جاكرمين داريو، نائب رئيس هيئة التسليح الإيطالية، والفريق براد كوبر، قائد الأسطول الخامس والقيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والفريق سامي سامبسون، كبير مستشاري رئيس أركان الدفاع البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأوليفيه لوكونت، مدير فرع أفريقيا والشرق الأوسط بالإدارة العامة للتسليح الفرنسي.

وتناولت اللقاءات سبل تعزيز العلاقات العسكرية في مختلف المجالات بما يعزز من قدرة القوات البحرية وجاهزيتها القتالية.

والتقى الفريق محمد حجازي، قائد قوات الدفاع الجوي، ميخائيل بابيتش، نائب رئيس الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري الروسية، وجيريمي كوين، وزير المشتريات الدفاعية البريطانية، والفريق بحري جاكرمين داريو، نائب رئيس هيئة التسليح الإيطالية، حيث تناولت اللقاءات أوجه التعاون العسكري والشراكة في مختلف المجالات العسكرية.

كما التقى اللواء أركان حرب أسامة عزت، رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة، ميخائيل بابيتش، نائب رئيس الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري الروسية، ويو دونج جون، نائب وزير الدفاع الوطني لشئون القوات العسكرية وإدارة الموارد بكوريا الجنوبية، وتناولت اللقاءات تبادل الرؤى حول طفرة التسليح والأنظمة الدفاعية المتطورة التي تشهدها الدول المشاركة بالمعرض.

والتقى نائب رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة بالفريق سامي سامبسون، كبير مستشاري رئيس أركان الدفاع البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجال التسليح.



تأتي اللقاءات في إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات والتعرف على كل ما هو جديد في مختلف عمليات التطوير في منظومات التسليح التي تشهدها القوى العسكرية العالمية.