اشتكى عدد من أولياء الأمور والطلاب، من تأخر وصول أوراق أسئلة امتحان اللغة العربية بلجنة مدرسة دار الحنان بنات بإدارة العمرانية التعليمية بمحافظة الجيزة، وذلك بعد بدء وقت الامتحان بنحو نصف ساعة، مطالبين بمد الوقت وتعويض الطلاب عن فترة التأخير.

وجاءت الشكاوى عبر جروب حوار مجتمعي في التعليم، حيث قالت فاتن أحمد، أدمن الجروب: "البنات في اللجنة ولحد 9 ونصف الورق موصلش من الإدارة".

وأضافت فاطيما فتحي: "للأسف التأخير ده بيفرق لما الورق يوصل متأخر، امتى هيتسلم للطلاب، كده ساعة راحت من وقت الامتحان".

وفي السياق ذاته، تساءلت فاتن أحمد عن تعويض الطلاب، قائلة: "هل سيتم تعويض الطلبة لأن ده حدث يوم الحاسب الآلي وعوضوا الوقت من البريك".

من جانبه، قال رضا فخراني: "لا بد من رسالة اطمئنان للطالبات".

وطالب أولياء الأمور بضرورة توضيح موقف الإدارة التعليمية من تعويض الوقت الضائع، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص وعدم الإضرار بمستوى الطلاب أثناء أداء الامتحان.

