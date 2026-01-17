وزير السياحة يفتتح مؤتمر الآثار والتراث: "غرت من علم المصريات بتورنتو"

انطلقت قبل قليل فعاليات المؤتمر الأول الذي من المُقرر أن تنظمه وزارة السياحة والآثار، تحت عنوان "الآثار والتراث.. قوة مصر الناعمة"، بقاعة المسرح بالمتحف القومي للحضارة المصرية.

وقال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن المؤتمر يهدف لتنمية المجتمع الأثري المصري، وهذا المجتمع ينقسم قسمين أحدهما تابع للوزارة والمجلس الأعلى للآثار، والقسم الآخر يتمثل في المجتمع الأكاديمي لعلماء الآثار.

وأضاف: "كنت في تورنتو وغرت من مؤتمرات علم المصريات بالخارج، مؤكدا أن الوزارة ستعمل على أن تكون مصر قبلة علم المصريات في العالم، وهذا هو الهدف من وراء وجودنا هنا".

وتابع "فتحي": "المجتمع الأثري المصري يجب أن يجتمع لتحقيق الهدف، مؤكدا أن المتحف المصري الكبير، سوف يقوم بعمل مؤتمرات دولية مهمة خلال الفترة المقبلة، ومستعد لتنمية مهارات من يريد من الأثريين أن يتعلم مهارات جديدة".

اقرأ أيضًا:

اليوم.. تدشين منظومة التذكرة المميكنة لأتوبيسات النقل العام بالقاهرة

شديد البرودة وتحذيرات من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

سد النهضة.. هل تتحول الأزمة لشراكة استراتيجية بمجالات الطاقة؟