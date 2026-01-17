إعلان

وزير السياحة يفتتح مؤتمر الآثار والتراث: "غرت من علم المصريات بتورنتو"

كتب- محمد لطفي:

11:39 ص 17/01/2026

وزير السياحة يفتتح مؤتمر الآثار والتراث

انطلقت قبل قليل فعاليات المؤتمر الأول الذي من المُقرر أن تنظمه وزارة السياحة والآثار، تحت عنوان "الآثار والتراث.. قوة مصر الناعمة"، بقاعة المسرح بالمتحف القومي للحضارة المصرية.

وقال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن المؤتمر يهدف لتنمية المجتمع الأثري المصري، وهذا المجتمع ينقسم قسمين أحدهما تابع للوزارة والمجلس الأعلى للآثار، والقسم الآخر يتمثل في المجتمع الأكاديمي لعلماء الآثار.

وأضاف: "كنت في تورنتو وغرت من مؤتمرات علم المصريات بالخارج، مؤكدا أن الوزارة ستعمل على أن تكون مصر قبلة علم المصريات في العالم، وهذا هو الهدف من وراء وجودنا هنا".

وتابع "فتحي": "المجتمع الأثري المصري يجب أن يجتمع لتحقيق الهدف، مؤكدا أن المتحف المصري الكبير، سوف يقوم بعمل مؤتمرات دولية مهمة خلال الفترة المقبلة، ومستعد لتنمية مهارات من يريد من الأثريين أن يتعلم مهارات جديدة".

رابط تحميل دليل العمرة من مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية
‬هل عرف الفراعنة الكهرباء؟.. جدارية غامضة تُثير التساؤل بمعبد دندرة بقنا
الداخلية تكشف حقيقة احتجاز مواطن بقسم شرطة الخصوص وإجباره على التنازل
الأرصاد تحذر من شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب اليوم السبت
أول تعليق من السيسي على رسالة ترامب بشأن سد النهضة

