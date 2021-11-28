حدث ليلاً| "التعليم" ترد على تعطيل الدراسة والعالم يواجه متحور كورونا.. وقيود جديدة على السفر

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولين وكان أبرزها ما يأتي:

تعليق السفر وقيود جديدة.. "أوميكرون" يثير رُعب العالم من تفشي جديد لكورونا

أثار متحور كورونا الجديد "أوميكرون" الذي رصد لأول مرة في جنوب إفريقيا قلق دول العالم، التي يكافح بعضها بالفعل موجة جديدة من الوباء دفعتها إلى إعادة الإجراءات الاحترازية وتشديد القيود وتكثيف الدعوات لتلقي اللقاح.

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دراسات وتوجيهات عاجلة.. ماذا فعلت الصحة لمنع تسلسل متحور كورونا الجديد؟

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الدكتور خالد عبدالغفار القائم بعمل وزير الصحة والسكان، وجه الخبراء والباحثين في اللجان العلمية بالوزارة والجامعات ومراكز الأبحاث، بسرعة الانتهاء من الدراسات المتعلقة بالمتحور الجديد لكورونا في أسرع وقت ممكن.

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متحور كورونا الجديد.. كيف استعدت مصر لمواجهة "أوميكرون"؟ فيديوجرافيك

حالة من العرب تتناب العالم بعد انتشار محور كورونا الجديد "أوميكرون" الذي ظهر في عدد من الدول الأفريقية.

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الصحة: مصر مستبعدة بأن تكون مصدر إصابة السيدة البلجيكية بمتحور "أوميكرون"

نفى الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الصحة، تسجيل اية حالة حتى الآن في مصر بالمتحور المثير للقلق العالمي "أوميكرون"، قائلًا: "حتى الآن لم تسجل حالة واحدة مصابة بالمتحور الجديد على الأراضي المصرية"، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها أليات للكشف عن المتحور في حال ظهوره.

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الجيش السوداني يعلن صد هجوم إثيوبي في منطقة الفشقة الحدودية

أكد الجيش السوداني، مساء اليوم السبت، أنه تصدى لهجوم من قبل القوات الإثيوبية والجماعات المسلحة المتحالفة معها في منطقة الفشقة الحدودية، مكبدا إياها "خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات".

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سفير مصر في جنوب أفريقيا: "لا إصابات بين أفراد الجالية المصرية بالمتحور الجديد "أميكرون"

قال السفير أحمد الفاضلي، سفير مصر في جنوب أفريقيا، إن السفارة المصرية شكلت خلية أزمة لمتابعة أحوال المصريين المقيمين في جنوب أفريقيا، مشيرًا إلى أن بعض شركات الطيران أرجأت رحلاتها بعد ظهور المتحور الجديد.

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وزير الطيران المدني يكشف عن التدابير الوقائية لمواجهة المتحور الجديد

علق الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، على الإجراءات والتدابير الوقائية التي إتخذتها مصر بشأن المتحور الجديد "أوميكرون" والراغبين في العودة لمصر من تلك الدول، قائلًا، إن قرارات اللجنة العليا لادارة أزمة كورونا المتخذة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بالامس تشمل تعليق خطوط الطيران المباشرة مع دولة جنوب إفريقيا وعدة دول أخرى.

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شهامة ضابط تنقذ كنيسة الوراق من ألسنة النيران (صور)

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية بالجيزة ملابسات حريق محدود اندلع خارج كنيسة العذارء مريم بمنطقة الوراق، شمال الجيزة.

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السعودية ترحب بإعلان أستراليا عزمها تصنيف حزب الله منظمة إرهابية

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب حكومة المملكة العربية السعودية بإعلان الحكومة الأسترالية عن عزمها إدراج حزب الله بجناحيه السياسي والعسكري كمنظمة إرهابية في أستراليا.

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هل يتم تعطيل الدراسة بعد ظهور متحور «أوميكرون» من كورونا؟.. وزير التعليم يرد

أجاب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على احتمالية تعطيل الدراسة بعد ظهور متحور "أوميكرون" من كورونا وسط مخاوف من انتشاره السريع.

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