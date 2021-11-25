رئيس الحجر الزراعي يكشف عن حجم استيراد تقاوي البطاطس

كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن استيراد ما يقرب من 40 ألف طن تقاوي بطاطس، مشيرًا إلى أنه أنه تم رفض 300 طن حتى الآن لعدم توافر الاشتراطات الفنية.

وقال رئيس الحجر الزراعي، في تصريح لمصراوي، إن هذه الطلبات والكميات المتعاقد عليها ربما تتقلص عند التنفيذ، إذ ربما يتم رفض بعض الكميات منها التي لا تلبي الاشتراطات الفنية والمحجرية المطلوبة مثل أمراض العفن وغيرها، موضحًا أن مساحة البطاطس المنزرعة تصل إلى 380 ألف فدان خلال العام القادم.

يذكر أن سعر طن البطاطس يتراوح بين 7 إلى 9 آلاف جنيه، مقابل ألفين جنيه في 2020، بينما وصل السعر للمستهلكين إلى ٥ جنيهات حاليًا.