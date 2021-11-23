"عطية" يخاطب نقيب شمال الجيزة بشأن بروتوكول القيمة المضافة

كتب- مينا غالي:

أرسل رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، خطابًا إلى نقيب محامين شمال الجيزة، يشتمل على توضيحات خاصة بالبروتوكول الموقع عن ضريبة القيمة المضافة مع وزيري العدل والمالية.

وقال نقيب المحامين في خطابه، إن البروتوكول الموقع عن ضريبة القيمة المضافة مع وزيري العدل والمالية يسرى لمدة عام آخر اعتبارًا من 22 / 10 / 2021، وهو مطابق تمامًا للبروتوكول السابق، علمًا بأن البروتوكول نشر على موقع النقابة يوم الخميس 18/ 11 / 2021، وفحواه:-

أولاً : لا يوجد إلزام بالتسجيل، ومع هذا فمن المفهوم أن دفع الرسم الجزئي أو الإبتدائي أو الاستئنافي أو النقض، يؤدي ضمنًا إلى هذا التسجيل.

ثانيًا : خلا البرتوكول من الإلزام بتقديم إقرار شهري أو ربع سنوي، بحيث صار ممكنًا أن يتقدم المحامي بإقرار واحد في نهاية العام مع إقرار ضريبة الدخل في الفترة من أول يناير حتى آخر مارس.

ثالثًا: إن الرسم الذي يدفع في الجزئي (20 جم) وفي الإبتدائي (40 جم)، وفي الاستئنافي (60 جم) هو قطعي ونهائي ولا ضريبة بعده.