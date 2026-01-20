"الغرف السياحية" تسوي 17 ملفًا ضريبيًا مع مصلحة الضرائب (تفاصيل)

كتب – أحمد العش:

أعلن الاتحاد المصري للغرف السياحية، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة المشتركة المُشكَّلة بالتعاون بين الاتحاد ووزارة المالية، بهدف حل المشكلات الضريبية العالقة بين مصلحة الضرائب والمستثمرين، حققت نتائج إيجابية وملموسة على أرض الواقع.

وأوضح الاتحاد، في بيان صحفي، أن نجاح اللجنة يرجع إلى أسلوبها المهني والسريع في التعامل مع القضايا الضريبية التي تواجه المشروعات السياحية، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة، وييسّر الإجراءات أمام المستثمرين، ويسهم في توفير مناخ استثماري أكثر استقرارًا وجاذبية.

وأكد حسام الشاعر، رئيس اتحاد الغرف السياحية، من جانبه، أن اللجنة جرى تشكيلها بقرار من وزير المالية، استجابةً لطلب الاتحاد، لتتولى بحث الخلافات والنزاعات القائمة بين مستثمري القطاع السياحي ومصلحة الضرائب، والعمل على تسويتها وديًا قبل اللجوء إلى المسار القضائي.

وأشار إلى أنه جرى خلال فترة قصيرة عرض نحو 20 ملفًا ضريبيًا مزمنًا على اللجنة، نجحت في حسم 17 منها بشكل نهائي، فيما لا تزال 3 ملفات قيد الدراسة في إطار قانوني يراعي مصالح جميع الأطراف.

وشدد "الشاعر"، على أن هذه النتائج انعكست بشكل مباشر على زيادة الحصيلة الضريبية للدولة، وفي الوقت ذاته خففت الأعباء والمخاوف عن كاهل المستثمرين، بما يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون البنّاء بين الدولة والقطاع الخاص.

ولفت إلى أن مجلس إدارة الاتحاد ثمن جهود اللجنة، مؤكدًا أن إنشاءها جاء انطلاقًا من الإيمان بأهمية وجود آلية عملية وسريعة لحل النزاعات، بعيدًا عن الإجراءات القضائية المطولة، بما يوفر الوقت والجهد، ويعزز الثقة، ويدعم موارد الدولة.

وأضاف حسام الشاعر، أن التجربة أثبتت فاعليتها في تسوية العديد من الملفات دون اللجوء إلى القضاء، وهو ما أسهم في استقرار المشروعات السياحية، وتوفير حوافز حقيقية للاستثمار، فضلًا عن تحقيق عوائد مباشرة للخزانة العامة.

وثمّن رئيس اتحاد الغرف السياحية، في السياق ذاته، قرار وزارة المالية بضم القضايا الخاصة بالضريبة العقارية وضريبة الملاهي إلى اختصاص اللجنة المشتركة، معتبرًا هذه الخطوة دعمًا مهمًا للقطاع السياحي، واستكمالًا لمسار التعاون المثمر بين الوزارة والاتحاد.

وأوضح "الشاعر"، أن هذا القرار جاء عقب النجاحات التي حققتها اللجنة في إنهاء عدد كبير من القضايا المتعلقة بالتهرب الضريبي والجمركي بشكل ودي، قبل إحالتها إلى النيابة العامة، بما حافظ على سمعة المنشآت السياحية، وعزّز في الوقت نفسه الحصيلة الضريبية للدولة.

ووجه رئيس الاتحاد، الشكر لوزير المالية أحمد كجوك على دعمه المستمر، مشيدا بجهود المستشار خليل عمر، رئيس اللجنة والمستشار القانوني لوزير المالية لقضايا التهرب الضريبي والجمركي، تقديرًا لما أبداه من سرعة استجابة وتعاون أسهم في إنجاز مهام اللجنة بكفاءة ووفقًا لأحكام القانون.

وقال حسام الشاعر، إن اللجنة المشتركة باتت نموذجًا عمليًا للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص، ورسالة واضحة بأن حل المشكلات وتعزيز الالتزام الطوعي بسداد المستحقات يمكن تحقيقه عبر الحوار والتفاهم، دون المساس بحقوق الدولة أو تعطيل الاستثمار.

واختتم رئيس اتحاد الغرف السياحية، بالإشارة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق مع وزارة المالية، في إطار سياسة الدولة الداعمة للاستثمار السياحي، وتهيئة بيئة عمل مستقرة وعادلة، بما يعزز دور السياحة كأحد أهم مصادر الدخل القومي وتوفير فرص العمل في مصر.

