محافظ القاهرة يلتقي نواب البرلمان الجدد عن المنطقتين الشرقية والغربية

"الغرف السياحية" تسوي 17 ملفًا ضريبيًا مع مصلحة الضرائب (تفاصيل)

التقى د. إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أعضاء مجلس النواب الجدد عن المنطقتين الغربية والشرقية بالقاهرة بديوان عام المحافظة، في أول لقاء عقب بدء مجلس النواب أعماله لبحث سبل التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة بما يحقق مصالح المواطنين ويلبي احتياجاتهم.

شهد اللقاء اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وم. منى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ومديرو مديريات الخدمات، ورؤساء الهيئات، وعدد من رؤساء الأحياء المعنية، والتنفيذيين بالمحافظة.

وخلال اللقاء، قدم محافظ القاهرة تهنئته للنواب على نيلهم ثقة المواطنين لتمثيلهم تحت قبة البرلمان متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهامهم التشريعية والرقابية كما وجه الشكر والتقدير للنواب السابقين على جهودهم الوطنية خلال الدورة المنتهية.

كما هنأ محافظ القاهرة المستشار هشام بدوي بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس النواب متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه الوطنية ودعم مكانة المجلس وتعزيز دوره التشريعي والرقابي.

وهنّأ محافظ القاهرة، الدكتور عاصم الجزار، والدكتور محمد الوحش، لاختيارهما وكيلين لمجلس النواب، متمنيًا لهما النجاح في أداء مهامهما بما يخدم الصالح العام ويدعم العمل البرلماني.

وأكد محافظ القاهرة، أن مكتبه مفتوح دائمًا أمام جميع النواب للتواصل المباشر لمناقشة شكاوى ومطالب المواطنين للعمل على حلها بما يضمن سرعة الاستجابة وتحقيق التنسيق الكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأكد محافظ القاهرة حرص المحافظة على استمرار التنسيق مع مجلس النواب بما يحقق الصالح العام ويعزز جهود الدولة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة باحتياجات المواطنين في دوائرهم خاصة إزالة الإشغالات، ورفع مستوى النظافة، ورصف الشوارع، ومعالجة مشكلات الصرف الصحي، وإشارات المرور، والكلاب الضالة، وتوصيل المرافق.

وأكد محافظ القاهرة، أن تحقيق مصلحة المواطن هي هدف العمل المشترك بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الجهود متواصلة بشكل دائم ومثمر مع النواب بهدف المساهمة في حل مشاكل المواطنين وتوفير احتياجاتهم مع وجود تكامل بينهما لدعم الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بضرورة مشاركة النواب في وضع مشروعات الخطة الاستثمارية السنوية لتخرج معبرة عن الاحتياجات الفعلية للمواطنين.

واستعرض محافظ القاهرة، خلال اللقاء، أبرز التحديات والمشكلات التي تواجه المحافظة مثل الزيادة السكانية، والازدحام المروري، والنظافة، وكيفية الحفاظ على هوية القاهرة مع التحديث، وعمل مشروعات جديدة، بالإضافة إلى مشكلة الباعة الجائلين وكيفية التغلب عليها من خلال عمل أسواق مجمعة لهم.

كما استعرض محافظ القاهرة، رؤية المحافظة خلال الفترة المقبلة، والتي تقوم على عدة محاور منها تطوير المناطق العشوائية وتحسين البنية التحتية والخدمات في هذه المناطق، والحفاظ على التراث والمعالم الأثرية والتراثية في القاهرة، وإعادة تخطيط عدد من المناطق بالعاصمة مثل السيدة عائشة، والسيدة نفيسة، وألماظة، ومنطقة الطبطباي بالمنيل، إلى جانب تحسين الخدمات مثل نشر الأسواق، وعمل مواقف حضارية مثل موقف السلام، ورمسيس، بالإضافة إلى إقامة أسواق اليوم الواحد لضبط الأسعار، والتعاون مع المجتمع المدني وتعزيز مشاركة الجمعيات الأهلية، وزيادة المسطحات الخضراء، واستمرار التطوير المؤسسي والتحول الرقمي في كافة أجهزة المحافظة، بهدف تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة في القاهرة.

اقرأ أيضًا:

زلزال بقوة 3.5 ريختر يضرب نويبع

ارتفاع الحرارة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام