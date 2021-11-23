السيسي: مصر ستعمل على تحقيق آمال وتطلعات أعضاء "الكوميسا"

كتب - محمود مصطفى:

وجه الرئيس السيسي، الشكر والتقدير لرئيس مدغشقر على ترؤسه الدورة السابقة من قمة السوق المشتركة لدول تجمع "الكوميسا".

وقال الرئيس السيسي في كلمته في انطلاق أعمال القمة، الثلاثاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن مصر ستعمل بكل جهد خلال هذه الدورة على تحقيق آمال وتطلعات شعوب الدول الأعضاء.

وقال الرئيس السيسي:"تتشرف مصر باستضافة الدورة الحالية، وكم وددت أن أتشرف باستقبالكم اليوم، إلا أن تطورات جائحة كورونا حالت دون ذلك، ما دفعنا لوضع آلية لعقد القمة بمشاركة حضورية محدودة.