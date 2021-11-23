مرفق الكهرباء: 4 حالات تستوجب التبليغ عنها فورًا
كتب- محمد صلاح:
يحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على توعية المواطنين بكافة القواعد المنظمة لحقوقهم وواجباتهم تجاه شركة الكهرباء التابعين والخاضعين لها.
وأوضح الجهاز، أن هناك 4 حالات يجب على المشترك إبلاغ شركة الكهرباء علنها وقت حدوثها كالآتي:
1- حدوث عطل أو ماس في العداد.
2- زيادة الأحمال بالوحدة الخاصة بالمشترك للحفاظ على سلامة المواطنين.
3- في حالة تغيير نوع النشاط من منزلي إلى تجاري أو العكس.
4- اكتشاف سرقات الكهرباء سواء من العداد الخاص بالمشترك أو غيره.
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