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مرفق الكهرباء: 4 حالات تستوجب التبليغ عنها فورًا

07:30 ص الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
مرفق الكهرباء: 4 حالات تستوجب التبليغ عنها فورًا

الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

يحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على توعية المواطنين بكافة القواعد المنظمة لحقوقهم وواجباتهم تجاه شركة الكهرباء التابعين والخاضعين لها.

وأوضح الجهاز، أن هناك 4 حالات يجب على المشترك إبلاغ شركة الكهرباء علنها وقت حدوثها كالآتي:

1- حدوث عطل أو ماس في العداد.

2- زيادة الأحمال بالوحدة الخاصة بالمشترك للحفاظ على سلامة المواطنين.

3- في حالة تغيير نوع النشاط من منزلي إلى تجاري أو العكس.

4- اكتشاف سرقات الكهرباء سواء من العداد الخاص بالمشترك أو غيره.

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