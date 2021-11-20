مصدر بـ"السكة الحديد" يكشف سبب تعطل قطار "منوف - القاهرة"

اللهم صيبًا نافعًا.. مستشار الوزراء ينشر صورًا للأمطار من العاصمة

كتب- أسامة علي: ​

كشف مصدر مسئول بهيئة السكة الحديد، تفاصيل توقف مفاجئ لقطار 544 "منوف/ القاهرة" أثناء رحلته إلى محطة القاهرة.

وقال المصدر لـ"مصراوي"، إنه حدث توقف مفاجيء لقطار "منوف - القاهرة" رقم 554 بين محطتي شبرا الخيمة ورمسيس، والمقرر وصوله محطة رمسيس الساعة 8 و50 دقيقة.

بحسب المصدر، أنه قائد القطار تمكن من توقيف القطار قبل خروجه عن القضبان بسبب وجود سلسلة جنزير مربوطة بتحويلة القضبان الطالع، ما استدعى سائق القطار للتوقف فورًا قبل الخروج عن المسار.