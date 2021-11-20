Masrawy logo white

بالفيديو.. الأرصاد تكشف أكثر 5 مناطق تضررًا من الأمطار

10:23 م السبت 20 نوفمبر 2021
بالفيديو.. الأرصاد تكشف أكثر 5 مناطق تضررًا من الأمطار

الأمطار

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، عددًا من الفيديوهات التي ترصد سقوط الأمطار على كافة أنحاء الجمهورية.

ورصدت الهيئة، المناطق الأكثر تضررًا من حالة الطقس السيئة، والتي هطلت فيها الأمطار بشكل كبير كالتالي: (مركز كفر الدوار، ورشيد، وحوش عيسى في البحيرة، والساحل الشمالي، وسيدي براني بمدينة مطروح، وبورسعيد، ودمياط).

ومن المتوقع استمرار سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري يصاحبها سقوط حبات البرد على بعض المناطق، وتخف حدة الأمطار كلما تقدمنا للداخل.

اقرأ أيضًا:

- الطقس.. الأرصاد توجه 8 نصائح للمواطنين للتعامل مع الأمطار

- الطقس الآن.. الأرصاد تعلن ذروة موجة عدم الاستقرار

الأمطار الطقس درجات الحرارة الطقس اليوم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
911

إصابات اليوم

73

وفيات اليوم

419

متعافون اليوم

347719

إجمالي الإصابات

19780

إجمالي الوفيات

289952

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • الطقس في أسبوع.. أمطار رعدية وموعد تحسن الأحوال الجوية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا