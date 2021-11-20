اقتراح برلماني لفصل جهاز التنسيق الحضاري عن وزارة الثقافة

كتب- نشأت علي:

تقدمت داليا السعدني، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزيرة الثقافة، بشأن فصل تبعية الجهاز القومي للتنسيق الحضاري عن وزارة الثقافة واعتباره جهازًا مستقلًّا يتبع رئاسة مجلس الوزراء، مشيرةً إلى أنها سبق أن تقدمت بهذا الاقتراح خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.

وأوضحت السعدني في نص المذكرة التوضيحية الأسباب التي دعت إلى هذا المقترح، والتي جاءت كالتالي:



1- توجه الدولة المصرية الحالي للتطوير العمراني ومعالجة مشكلات العشوائيات الذي يمتد إلى جميع المحافظات المصرية يستلزم تقوية وتعظيم دور الجهاز القومي للتنسيق الحضاري باستقلاليته إداريًّا وماليًّا بعيدًا عن الأعباء التي تثقل كاهل وزارة الثقافة وقطاعاتها المختلفة.

2- وجود تشريعات خاصة بالجهاز ككيان مستقل ستمكنه من أداء مهامه ككيان فعال ذي تأثير رقابي ومرجعية متخصصة تعاوِن الجهات التنفيذية والكيانات الحكومية القائمة على تنفيذ المشروعات القومية الكبيرة بسلاسة واستقلالية بعيداً عن الإجراءات الروتينية التي تعانيها بعض الوزارات.

3- استقلالية هذا الجهاز وعدم تبعيته لوزارة الثقافة ستمكنه من التعاون بسهولة وسلاسة مع وزارات (التنمية المحلية- الإسكان- الآثار- المالية-التخطيط... إلى آخره)، دون القيود المالية والإدارية كون الجهاز حالياً إدارة تابعة لوزارة؛ مما يجعله غير قادر على امتلاك الأدوات والوجود الفعلي والفعال الملموس في الشارع المصري .

4- استقلالية وفك أغلال هذا الجهاز ستسهل تشكيل وإبراز كيان موحد معني بالتخطيط العمراني والتنسيق المعماري الحضري ومعالجات الواجهات المعمارية بدلاً من تفرق هذه المسؤولية والذي نتج عنه ثغرات وسلبيات في التطبيق والرقابة على التجاوزات التي تسببت في التشوه البصري وطمس الهوية المعمارية المتميزة لدولة بعراقة مصر.



5- استقلالية هذا الجهاز وإعادة النظر في القوانين المنظمة له، خصوصاً في التوقيت الحالي، في ما تضمنته من صلاحيات واختصاصات وأهداف ستعظم دوره بقوة في كل ربوع البلاد وليس فقط في المحافظات الرئيسية ولكن في كل النجوع والقرى؛ بحيث تتم المحافظة على الوجه الحضاري لمصر ليس فقط في المدن الرئيسية.

6- وجود هذا الكيان بقوة في المحافظات سيوفر فرص عمل كثيرة لمتخصصين ومراقبين تقع عليهم مسؤولية الرقابة على الحركة العمرانية في جميع أنحاء الجمهورية .

7- استقلالية الجهاز وتبعيته لمجلس الوزراء مباشرة سيعطي إجلالًا وتعظيمًا لأهمية احترام النسيج المعماري والتخطيطي لشوارع مصر والتي قامت بالتركيز عليه دول أقل عراقة وتاريخًا من مصر، واستفادت من المحافظة عليه واستثماره بأن أصبحت جميع مدن هذه البلاد كمتاحف مفتوحة؛ نظراً لاهتمامها بدور التنسيق الحضاري فيها، بما انعكس بصورة مباشرة أثرت على الاستثمارات والناتج القومي من السياحة، والأولى بمصر هذا الاهتمام وهذا التركيز ووجود كيان ذي أدوات وآليات فعالة تمكنه من تحقيق ذلك، وهذا لن يتأتى إلا باستقلالية ونقل تبعية الجهاز القومي للتنسيق الحضاري لرئاسة مجلس الوزراء.

وطالبت عضو "إعلام النواب" بإحالة الطلب إلى لجنتي الاقتراحات والشكاوى، والإعلام والثقافة والآثار؛ إعمالاً لنص المادة (234) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.