الإمام الأكبر يجتمع مع الأمير تشارلز بالجامع الأزهر
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كتب- محمود مصطفى:
اجتمع الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، اليوم الخميس، مع الأمير تشارلز أمير ويلز، بالجامع الأزهر الشريف.
حضر اللقاء عدد من قيادات الأزهر الشريف والوفد المرافق لولي العهد البريطاني.
ويهدف اللقاء إلى التحاور بشأن التناغم الديني، ودور الدين في الحفاظ على البيئة؛ كما يسهم في تعزيز الروابط الدينية بين المملكة المتحدة ومصر.
وكان أمير ويلز وقرينته دوقة كورنووال قد وصلا، في وقت سابق، إلى الجامع الأزهر الشريف، حيث كان في استقبالهما الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.
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