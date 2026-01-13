تشغيل قطارات إضافية خلال إجازة نصف العام الدراسي - مستند

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعليمات جديدة بشأن تشغيل قطارات إضافية خلال إجازة نصف العام الدراسي 2025-2026.

وحصل مصراوي على نص التعليمات الجديدة، والتي تقضي بما يلي:

أولًا: تشغيل قطار تالجو القاهرة/ أسوان والعكس:

- اعتبارًا من يوم ٢٠٢٦/١/٢٢ يتم تشغيل قطار تالجو رقم ٢٠٤٠ من القاهرة إلى أسوان يوم بعد يوم حتى يوم ۲۰٢٦/٢/١٥، يقوم من القاهرة الساعه ۱۸.۳۰ يصل أسوان الساعه ٠٦.٣٠ كالجدول المرفق.

- اعتبارًا من يوم ٢٠٢٦/١/٢٣ يتم تشغيل قطار تالجو رقم ٢٠٤١ من أسوان إلى القاهرة يوم بعد يوم حتى يوم ۲۰۲٦/٢/١٦، ويقوم من أسوان الساعه ۱۹.۲۰ يصل القاهرة الساعه ٠٧.١٥ كالجدول المرفق.

ثانيًا: تشغيل قطاري ۱۹۳۹/۱۹۳۸ مكيف القاهرة/ أسوان والعكس:

- اعتبارًا من يوم ٢٠٢٦/١/٢٢ يتم تشغيل قطار ۱۹۳۸ مكيف من القاهرة إلى أسوان حتى يوم ٢٠٢٦/٢/١٥، يقوم من القاهرة الساعة ٢٢.٥٠ يصل أسوان الساعة ۱۰.۲٥ كالجدول المرفق.

- اعتبارًا من يوم ٢٠٢٦/١/٢٣ يتم تشغيل قطار ۱۹۳۹ مكيف من أسوان إلى القاهرة حتى يوم ٢٠٢٦/٢/١٦، يقوم من أسوان الساعة ٢١.٣٠ يصل القاهرة الساعة ۰۹.۲٠ كالجدول المرفق.

اقرأ أيضًا:

شديد البرودة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

اليوم.. مدبولي يحضر احتفالية "سكن لكل المصريين.. 10 سنوات من الإنجاز"

الليلة الختامية لمولد السيدة زينب.. حلقات الذكر والتواشيح تجذب الزوار اليوم