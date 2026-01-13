إعلان

تشغيل قطارات إضافية خلال إجازة نصف العام الدراسي - مستند

كتب : محمد نصار

01:51 م 13/01/2026

الهيئة القومية لسكك حديد مصر

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعليمات جديدة بشأن تشغيل قطارات إضافية خلال إجازة نصف العام الدراسي 2025-2026.

وحصل مصراوي على نص التعليمات الجديدة، والتي تقضي بما يلي:

أولًا: تشغيل قطار تالجو القاهرة/ أسوان والعكس:

- اعتبارًا من يوم ٢٠٢٦/١/٢٢ يتم تشغيل قطار تالجو رقم ٢٠٤٠ من القاهرة إلى أسوان يوم بعد يوم حتى يوم ۲۰٢٦/٢/١٥، يقوم من القاهرة الساعه ۱۸.۳۰ يصل أسوان الساعه ٠٦.٣٠ كالجدول المرفق.

- اعتبارًا من يوم ٢٠٢٦/١/٢٣ يتم تشغيل قطار تالجو رقم ٢٠٤١ من أسوان إلى القاهرة يوم بعد يوم حتى يوم ۲۰۲٦/٢/١٦، ويقوم من أسوان الساعه ۱۹.۲۰ يصل القاهرة الساعه ٠٧.١٥ كالجدول المرفق.

ثانيًا: تشغيل قطاري ۱۹۳۹/۱۹۳۸ مكيف القاهرة/ أسوان والعكس:

- اعتبارًا من يوم ٢٠٢٦/١/٢٢ يتم تشغيل قطار ۱۹۳۸ مكيف من القاهرة إلى أسوان حتى يوم ٢٠٢٦/٢/١٥، يقوم من القاهرة الساعة ٢٢.٥٠ يصل أسوان الساعة ۱۰.۲٥ كالجدول المرفق.

- اعتبارًا من يوم ٢٠٢٦/١/٢٣ يتم تشغيل قطار ۱۹۳۹ مكيف من أسوان إلى القاهرة حتى يوم ٢٠٢٦/٢/١٦، يقوم من أسوان الساعة ٢١.٣٠ يصل القاهرة الساعة ۰۹.۲٠ كالجدول المرفق.

